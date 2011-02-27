-KILIÇDAROĞLU: TEK HEDEFİMİZ İKTİDAR ESKİŞEHİR (A.A) - 27.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dereler, nehirler hepsi denize akar. Artık bizim bölünme lüksümüz yok, güç birliği yapacağız. Tek hedefimiz var, o da iktidar'' dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de CHP'ye katıldığı törende yaptığı konuşmada, CHP olarak halkın dertlerine talip olduklarını belirterek, iktidar partisinin ise ranta talip olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, CHP'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren parti olduğunu hatırlatarak, ''Kadınlara siyasal hak tanıdık. Şimdi aile sigortasıyla onlara ekonomik haklarını da vereceğiz. Kadınlarımız kömür, bulgur, makarna kuyruğunda beklemeyecek. AKP yoksulluğu yönetiyor. Biz yoksulluğu yönetmeyeceğiz. Bunu birilerinin kaderiymiş gibi sunanlardan hesap soracağız'' diye konuştu. Eskişehir'in sosyal demokrat bir belediye başkanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı hizmetlerin sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Büyükerşen'in sadece ''Görevim halka hizmet'' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, Büyükerşen'in toplu ulaşım için geliştirmeyi düşündüğü tramvay hattının hükümet yetkilileri tarafından engellendiğini ileri sürdü. Başbakan'ın ''Bütün belediyelere eşit davranıyorum'' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Size eşit davranıyor mu? Hayır kelimesini biraz sesli söyleyin. Recep Bey belki Ankara'da duyar. Recep Bey meydanlarda konuşulanları duymaz, telefonla konuşulanları duyar. Çünkü bunlar telekulak hükümeti. Büyükerşen 'Hizmet getireceğim' diyor, onlar 'Sen yapma' diyor. Büyükerşen '120 bin kişiyi hafif raylı sistemle taşıyacağım' diyo, 'Sen yapma diyorlar'. Söz veriyorum, önümüzdeki süreçte iktidarı değiştireceğiz. Eskişehir'in hak ettiği şekilde hizmet almasını sağlayacağız'' dedi. Ankara ve İstanbul metrolarının yerel yöneticiler tarafından tamamlanamadığını, hükümetin inşaatlara el koyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onlar yapmadı, yapamadılar. Ne diyor Sayın Büyükerşen, 'Bana dokunmayın, ben yapacağım' diyor, işte aradaki fark bu'' ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmişte hangi partiye oy verirse versin bütün vatandaşları CHP çatısı altına beklediğini belirterek, ''Dereler, nehirler hepsi denize akar. Artık bizim bölünme lüksümüz yok, güç birliği yapacağız. Tek hedefimiz var, o da iktidar'' dedi. Kılıçdaroğlu, Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın CHP'ye katılımından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Salondan ''Başbakan Kemal'' diye slogan atılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Başbakanlık benim değil sizin elinizde. Bütün yurttaşları CHP çatısı altına bekliyorum. Temiz siyaset mi istiyorsunuz, çiftçiye, esnafa hizmet mi istiyorsunuz, adres CHP. Emekliler geçinemiyor musunuz, adres CHP. Türkiye'nin adresi, Türkiye'nin geleceği CHP'dir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, salondaki gençlerden de CHP iktidarı için daha çok çalışmalarını istedi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün büyük bir tarım mitingi düzenlediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, yanlış politikalar nedeniyle tarımda ihracatçı konumundaki Türkiye'nin ithalatçı konumuna geldiğini söyledi. Yılmaz Büyükerşen'in daha önce CHP'nin kardeş partisinde görev yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Onlar bizim efsanevi liderimiz Ecevit'in yanındaydı. 'Ne ezen, ne ezilen hakça düzen' diyen Ecevit'in yanındaydı. O gönlümüzün lideri, gönlümüzde de her zaman kalacak. Onu sevgiyle saygıyla anıyoruz'' dedi. ''Halkın partisinin iktidar olacağını, haramilerden hesap soracağını'' ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Büyükerşen için de ''Ailesinin kucağına, bağrına geldiği için, altı okun çatısı altına geldiği için ona şükranlarımı sunuyorum ve Mustafa Kemal'in partisinin rozetini takıyorum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Türk siyasi tarihinin en renkli isimlerinden biri olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de konuşmasını ilk defa hazırlanmış metinden yaptığını belirterek, ''Eskişehirliler benim irticalen konuşmama alışıktır. Beni ilk defa bir metni okurken görecekler. Öyle bir ortamdayız ki tek sözcük, tek virgül bile insanların zulme uğramasına sebep olabiliyor. Dokunulmazlık zırhına sahip olmadığım için tedbirli davranmak zorundayım, bağışlayın'' dedi. Eskişehir'de sergiledikleri şehircilik anlayışının sadece bu kentte değil Türkiye'nin dört bir yanında hak ettiği yankıyı bulduğunu kaydeden Büyükerşen, ''Bu millete güvenerek onun hak ettiği çağdaş bir şehri inşa etmek için 11 yıldır savaşıyoruz. Savaş sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Çünkü Türkiye'ye örnek olan çağdaş bir şehri gerçekleştirebilmek için AKP iktidarı ve onun yerel örgütleriyle adeta bir sivil savaş yaşıyoruz. Bilin ki her günümüz bir kabir azabı halinde geçiyor. Tek sıkıntımız engellemeleri de değil, asılsız şikayet ve iftiralarıyla da uğraşıyoruz. Müfettişlerin biri gitmeden diğeri geliyor'' diye konuştu. Törende, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kılıçdaroğlu'na yağlı boya Che Guevara tablosu hediye etti. Kılıçdaroğlu, buradaki programın ardından parti otobüsüyle şehir turu attı, partisinin il örgütü ve belediye başkanlarıyla yemek yedi.