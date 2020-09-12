Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı hakkında "Tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu,"12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor. 12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız; cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız!" ifadelerini kullandı.

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