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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 12 Eylül paylaşımı: Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir

"Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar"

12 Eylül 2020 11:09

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül'ün 40. yılında, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. "Her darbe 'vatana ihanet'tir" diyen Çelik, "Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir" dedi.

12 Eylül darbesi için, "Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir" diyen Çelik devamında da şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyen mahkûm oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar.

Darbecilik, millete düşmanlıktır! Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır."

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