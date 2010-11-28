Kılıçdaroğlu: Tehditkar tavır doğru değil

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili "Yargı süreci sonuçlandığında herhalde Hükümet de gereğini yapacaktır ama Hükümet'in bu konuda böyle yargı sürecine gidenleri tehdit eder gibi bir tavır takınması doğru değil" dedi.

Bir süre önce geçirdiği fıtık ameliyatı sonrası siyasi programına ara veren Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklilileri Derneği'nin Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ilk kez evinden çıktı.

Evinden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hasta yatağınızdayken Parti Meclisi üyelerine bir uyarıda bulundunuz. Yazıda dikkat çeken bir nokta vardı. Bu kurultay sinyali olarak algılandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Nasıl algılandığını bilmiyorum ama sonuçta Parti Meclisi bizim ikinci büyük organımız. Kurultaydan sonra arkadaşlar görüşlerini televizyon ekranlarında tartışmak yerine Parti Meclisinde tartışırlarsa, daha zenginleşir diye düşündüm" yanıtını verdi.

Gündemde bir kurultay olup olmadığının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Yarın değil daha sonra görüşeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin, "3 generalin açığa alınmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da, "O konuda hukuki bir değerlendirme gelecek. Gördüğüm kadarıyla yasada var olan bir hüküm Hükümet tarafından yerine getirilmiştir. Konu yargıdadır. Yargı süreci sonuçlandığında herhalde Hükümet de gereğini yapacaktır ama Hükümet'in bu konuda böyle yargı sürecine gidenleri tehdit eder gibi bir tavır takınması doğru değil" dedi.



