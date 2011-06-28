-KILIÇDAROĞLU TBMM'DE TBMM (A.A) - 28.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin yemin törerindeki tavrının merak edildiğinin'' belirtilmesi üzerine, ''Kimse merak etmesin'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısından sonra TBMM'ye geldi. TBMM'de Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Alaattin Yüksel ve Sezgin Tanrıkulu ile Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''CHP'li milletvekillerinin yemin edip etmeyeceği merak ediliyor'' sözleri üzerine ''Kimse merak etmesin'' karşılığını vermekle yetindi. Kılıçdaroğlu, benzer soruları yanıtlamadan makamına geçti. Tanrıkulu ise gerekli açıklamanın grup toplantısından sonra yapılacağını belirtirken, Tekin, ''Türkiye'yi nasıl bir gün bekliyor'' sorusuna, ''Hayırlı bir gün bekliyor. Bugün kandil'' yanıtını verdi. Öte yahdan CHP Grubundan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.30'da Mecliste basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi