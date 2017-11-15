Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı için kapısını çalan Kahraman'a tutuklu milletvekilleri ve gazetecileri sordu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. yasama döneminin ikinci devresi için adaylığını koyduğu Meclis Başkanlığı için çıktığı destek turlarında HDP’den randevu istemedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makamında kabul ettiği Kahraman’la gerçekleştirdiği 50 dakikalık görüşmede tutuklu milletvekillerini ve bu konuda duyulan rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığına da dikkat çektiği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın durumunu da konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da görüşmede hazır bulundu.

TBMM Başkanlığı’na ikinci kez adaylık başvurusunda bulunan İsmail Kahraman, bugün Meclis’te siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ederek destek istedi.

Kahraman erken saatlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Daha sonra, AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın TBMM'deki makam odasında gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Kahraman, "Yapılacak çalışmalar hakkında izahat verdik. Çok faydalı görüşme oldu. Başbakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönem inşallah birçok faydalı faaliyetlere vesile olacaktır. Güzel bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum" dedi. Başbakan da, gurup olarak Kahraman’ın arkasında olduklarını bildirdi.

HDP’den randevu istemedi

Kahraman, destek ziyaretlerinde HDP’den randevu istemedi. HDP Grubunda konuşan Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "Sayın Kahraman belki unutmuş olabilir, bizim eş başkanlarımız cezaevinde. Bu parlamentonun üçüncü büyük grubu olarak görevlerinin başındayken tutuklandılar. Buna rağmen Sayın Kahraman ziyaret etmek istiyorsa, bize şu ana kadar ulaşmış bir talep yok ama ziyaret edecekleri adres bellidir" dedi.