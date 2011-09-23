-Kılıçdaroğlu Taylan Özgür'ü Twitter'dan andı ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''gençlik önderlerinden Taylan Özgür'ü Twitter'daki hesabı aracılığıyla andığı'' bildirildi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Beyazıt meydanında vurulan ve 42 yıldan beri katilleri bulunmayan Taylan Özgür'ü anma'' Tweet'i şöyle: ''Ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde öncü olduğu için öldürülen Taylan Özgür'ü sevgiyle anıyoruz. 42 yıldır katilleri bulunamadı. 'Bu bir türkü: toprak çanaklarda/güneşi içenlerin türküsü. Akın var/güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Nazım Hikmet.''