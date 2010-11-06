Kılıçdaroğlu: Taşlar yerine oturdu

T24 - CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde fırtınalı geçen günleri "Taşlar yerine oturdu" sözleriyle değerlendirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a hareketinden önce havalimanında kısa bir açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki son gelişmelerle ilgili olarak "Taşlar yerine oturdu" dedi.

Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın “Ergenekon” sanığı Mehmet Haberal lehine verdiği tazminat kararı da soruldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hepimiz yargının kararlarına saygı duymalıyız" ifadesini kullandı.



