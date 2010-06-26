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Politika

Kılıçdaroğlu: Tarihi sorgulamak valinin işi değil

CHP lideri, Kırklarerli Valisi'nin "DP, 1950'de CHP'yi kapatmalıydı" sözlerini eleştirdi.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Kırklareli Valisi Cangiz Aydoğdu'nun Abant Platformu'nda söylediği "DP'nin 1950'de iktidara geldiğinde CHP'yi kapatıp, İnönü'yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir" sözleri için CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Vali, valiliğini yapmalı. O vali o koltuktan inmeli" dedi.

  

Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun Abant Platformu'nda ''DP'nin 1950'de iktidara geldiğinde CHP'yi kapatıp, İnönü'yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir'' sözlerini değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bürokratik kadrolar siyasallaştıkça bu tür demeçleri almak şaşırtmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin valileri, kaymakamları ve devletin diğer birimleri siyasallaştırması maalesef bu tür söylemlerin medyaya yansımasına da yol açıyor. Vali, valiğini yapmalı. Vali, hükümetin ve devletin temsilcisi. Tarihi sorgulamak valinin işi değil. Gerçekten bu tür bir konuşma yapma ihtiyacını hissediyorsa o görevi bırakmalıdır.

AK Parti hükümetinden bekliyoruz, bakalım o değerli vali için ne yapacak. AK Parti'nin valisi, AK Parti'nin valisi olarak kalıyorsa, AK Parti'ye hizmet etmeyi devlete hizmet etmek olarak algılıyorsa o vali o koltuktan inmelidir. O vali bindiği arabaya Türk bayrağını çekemez artık. İçişleri Bakanı o valiyi orada tutacaksa, arabasına AK Parti bayrağı asmalı, AK Parti bayrağıyla gitmeli o vali.

Onun için sonucunu bekliyoruz, hep beraber bekleyeceğiz. Valiler devletin valisidir, siyasi iktidarın değil. İktidardan daha fazla iktidara yağcılık yapmak valilere yakışmaz. Devletin memuruna da yakışmaz.''


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