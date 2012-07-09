Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Tarihe sanata küfreden adam olarak geçecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a "Adın tarihe, 'sanata küfreden adam' olarak geçecek" diye seslendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada, ''CHP'li belediyeler hiç çalışmıyor ama AK Parti'li belediyeler çalışıyor'' algısının toplumun belleğine kazınmak istediğini söyleyerek, medya mensuplarının, CHP'li belediyeleri AKP'nin müfettişleri kadar yakından izlemeleri durumunda kimin ne yaptığını çok daha iyi göreceğini belirtti.

''CHP'li belediyeler iş yapmasın diye sabah müfettiş, öğlen müfettiş, akşam müfettiş... Ben söylüyorum, 24 saat müfettiş göndermezseniz namertsiniz'' diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin projeleri, olanakları ölçüsünde hayata geçirdiklerini kaydetti.

Temel atma töreninden önce 96 bin metrekarelik bir araziyi gezdiklerini ve Bakırköy Belediyesi'nin orayı botanik parkı yapacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

''Sordum başkana, burayı ranta açsaydınız ne olurdu? 'Ranta açsaydık 2 milyar dolarlık rant sağlardık' dedi. Dedim ki 'Sayın başkan kabahat sende, 2 milyar dolarlık rant elde edip bunu bölüşmek varken, niye Bakırköy halkına, niye İstanbul'a açıyorsun?' O ne yaptı kendisine çalışmadı, halka çalıştı, Bakırköylülere çalıştı, 2 milyar dolarlık rantı Bakırköylüler'e veriyor. Halktan yana politika budur, sosyal demokrat belediyecilik budur, toplumcu belediyecilik budur.''

Kültür merkezlerinin kent olmanın temel koşullarından biri olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bunları yapan belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu, CHP'li belediyelerin köyden gelen insanın da kent kültürü ile tanışması gerektiğini bildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ''Onlar da isterler ki Fazıl Say'ı bir kültür merkezinde dinlemek, o ihtiyacı gidermek isterler. Peki Fazıl Say'a karşı AK Parti hükümeti ne yapıyor? Neredeyse idam sehpası koyup idam edecek. Dünya çapında kaç tane Fazıl Say'ımız var diye önce bunu sorgulamamız gerekir. Neden birden fazla Fazıl Say'ımız olmasın diye çaba harcamamız gerekir. Biz sanatı ve sanatçıyı yüceltmek yerine onu yok etmek için çaba gösteren bir iktidarla karşı karşıyayız'' diye konuştu.

Eskiden her ilde sinema ve aşağı yukarı da tiyatro olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şimdi 30 ilde hiç sinema ve tiyatro olmadığına dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Sinemalara destek kalkacakmış, batıda bunun örnekleri yokmuş. Senin batıdan haberin yoksa kabahat bende değil ki kabahat sende. Git bak bakalım batıda sanata, tiyatroya destek var mı yok mu? Senin kültürle, tiyatroyla, operayla, sanatla, resimle ilgin yok, kabahat seni yetiştiren hocada, kusura bakma. Hocaları baş tacı ediyoruz ama sen önce kültürü öğreneceksin, sanatı öğreneceksin, sanatçıyı yücelteceksin. Tarihe senin adın, sanata küfreden adam olarak geçecek.''

Bir ülkenin büyüklüğünün yetiştirdiği sanatçıyla ölçüldüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, bir ülkenin gelişmişliğinin kişi başına düşen gelirle ölçülmediğini söyledi.

İstanbul'u ranta teslim eden bir anlayışı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Sultanahmet'i görüyorsunuz. Siluetin nasıl bozulduğunu da görüyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ranta teslim edelim diye fethetmedi. Fatih Sultan Mehmet bugünkü İstanbul'u, AK Parti'nin İstanbul'unu görseydi gözyaşlarını tutamazdı'' ifadelerini kullandı.