-KILIÇDAROĞLU: TARİH YAZACAK ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesi ve ardından yaşanan sürece ilişkin ''Biz sorunun çözülmesi için bir çığır açtık. Pencereyi açtık, pencere bu. Göreceksiniz demokrasi Türkiye'de rayına oturacak ve 'onu yapan, onu gerçekleştiren, kararlı tavrını takınan CHP' diye tarih yazacak. Bugün suçlanabiliriz ama gelecekte 'CHP, Türkiye'de bir demokrasi ayıbını ortadan kaldırmak için kararlı bir mücadele yaptı ve bir iradenin ortaya konmasına yol açtı' denilecek'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, NTV'nin canlı yayınına katılarak CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesi süreci ve ardından AK Parti ve CHP yetkilileri arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin soruları yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri Ergenekon davası tutuklu sanıkları Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın, TBMM'de yemin edememesinin önündeki engelin hukuki değil sadece takdir yetkisinden kaynaklandığını ve yemin etmeyerek kendilerinin buna dikkati çekmek istediklerini belirtti. CHP'li tüm milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemenin ''kendilerinin de hoşuna gitmeyen bir durum'' olduğunu ancak demokratik tepkilerini ortaya koymalarının gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, imzalanan mutabakat metninin tutuklu vekillerin yemin etmelerinin önünü açacak nitelikte olduğunu kaydetti. Mutabakat metnine ''tutuklu'' ibaresinin girip girmemesi konusunda bir tartışmanın yaşandığı iddialarını da doğrulayan Kılıçdaroğlu, metinde ''tüm milletvekilleri'' ifadesinin yer aldığını tutuklu vekillerin de bu tanımının içinde olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, metnin çok açık olduğunu, okuyup anlamamanın mümkün olamayacağını belirterek, ''Hukuk, özgürlükleri genişletecek şekilde yorumlanır, kısıtlayacak şekilde değil'' dedi. Metnin imzalanması ve CHP'li milletvekillerinin yemin etmesinin ardından CHP olarak normal bir sürecin başlamasını beklediklerini ve ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaların ardından yaptığı açıklamaları eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ''Bunun altına atılan imzalar, imzayı atanların namusudur. Bunun gereğini yapmak zorundadırlar, gereğini yapmazlarsa bu imzaların altında kalırlar'' diye konuştu. Metnin, iki partinin imza attığı bir belge olarak dikkati çektiğinin ancak sonrasında yapılan açıklamaların ilerideki işbirliklerinin önünde engel olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Engel değil. Bunlar çok basit ayak oyunları aslında'' dedi. -''AKP KENDİSİNİ DÜNYAYA ANLATAMAZDI''- Kılıçdaroğlu, yemin edilmemesi sürecinde Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkan Deniz Baykal ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlarken de konuya ilişkin partisinin milletvekilleriyle beşerli gruplar halinde görüşmeler yaptığını ancak uzun yıllar Genel Başkanlık yapan Baykal'la böyle bir görüşme yapmayı şık ve uygun bulmadığını, kendisine duyduğu saygı gereği ikili bir görüşme yaptıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, Baykal'la görüşmesinin farklı bir gündemi olmadığını da bildirdi. Bir başka soruyu yanıtlarken de Kılıçdaroğlu, CHP'nin yemin etmemesinin asla TBMM'yi boykot anlamı taşımadığını, böyle bir şey yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Bir grup medyanın bu algıyı yaratmak için çabaladığını ileri süren Kılıçdaroğlu, yemin etmemelerinin nedenlerinin, sivil toplum örgütleri ve üniverisitelerce tartışılmamasını, buna ilişkin görüş belirtmemelerini eleştirdi. Tutuklu milletvekillerinin yemin edememesini, dünyaya anlatmanın mümkün olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, ''AKP neden bunu imzaladı biliyor musunuz? Kendisini dünyada anlatamazdı?'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, tutuklu vekillerin yemin etmemesi konusunda ''herkesin aynı şeyi düşündüğünü ancak sorunu çözmediğini'' belirterek, ''Biz sorunun çözülmesi için bir çığır açtık. Pencereyi açtık, pencere bu. Göreceksiniz demokrasi Türkiye'de rayına oturacak ve 'onu yapan, onu gerçekleştiren, kararlı tavrını takınan CHP' diye tarih yazacak. Bugün suçlanabiliriz ama gelecekte 'CHP, Türkiye'de bir demokrasi ayıbını ortadan kaldırmak için kararlı bir mücadele yaptı ve bir iradenin ortaya konmasına yol açtı' denilecek'' şeklinde konuştu. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök'ün yemin edilmesi kararının aceleyle alındığı eleştirisinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, kararın aceleyle alınmadığını ancak istedikleri irade beyanı ortaya çıktıktan sonra da beklemenin gereksiz olduğunu kaydetti.