Kılıçdaroğlu: Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım, Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de muhtarlar ile yaptığı toplantıda gündemde yer alan konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır' ın sözlerinin ardından tekrar gündeme gelen Tank Palet Fabrikası hakkında, "Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım? Sizin de karşı çıkmanız lazım. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışı lazım. 'Bizim ordumuz' diyoruz, 'Şehitlerimiz' diyoruz. Peki ordunun hakkını kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak?" dedi.

"Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sözlerinin ardından tekrar gündeme gelen Tank Palet Fabrikası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Televizyondaki bir tartışma programı. Olay Tank Palet fabrikası. Değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolarlık bu fabrika ordunun. Bu fabrika Katar ordusuna verildi. Kaç liraya verildi? Bilen var mı? Bir dolar dahi almadılar. Kaçınız itiraz etti? 'Bizim ordumuz' diyoruz, 'Şehitlerimiz' diyoruz. Peki ordunun hakkını kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? 2018'de bize ilk tank verilecekti.

Nerede bu tanklar? Defalarca gündeme getirdim, dilimde tüy bitti. Genelkurmay başkanından ordunun erine kadar hepsi benim başımın üstündedir. İki kurumun siyasete bulaşmaması lazım. Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı.

Siz halkın desteğini aldınız, muhtar seçildiniz. Muhtar seçilince bir sorumluluk altına girmiş oluyorsunuz. Memleket bu haldeyken ben sorumluluğumun gereğini dürüst bir insan olarak yerine getirmeye çalışıyorum. Sizler de getirmek zorundasınız. Tank Palet Fabrikası'nın Katar’a bedava verilmesine sadece ben mi karşı çıkacağım? Sizin de karşı çıkmanız lazım. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışı lazım.

Türkiye'de üç kişi arabasında Türk Bayrağı taşır. Cumhurbaşkanı, vali, büyükelçi. Ben sizin vicdanınıza seslenmek isterim. Büyükelçi olarak atadığınız kişi rüşvet aldıysa, siz onu büyükelçi atadıysanız bu ülkenin imajı ne olur? Sadece vicdanınıza sesleniyorum. Biz muhtarlara 'Demokrasinin temel taşı' dedik. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Kimse kalkıp muhtarlara demokrasi dersi veremez. Siyaset kurumu muhtarlara gerekli önemi veriyor mu?"

"O cenaze törenine bütün partilerden katılım var"

"Sezgin Tanrıkulu’nun katıldığı o cenaze töreni Tahir Elçi’nindir. Tahir Elçi Diyarbakır’da terör istemiyoruz diye basın toplantısı yapıyor ve orada öldürülüyor. O cenaze törenine bütün partilerden katılım var.

Sosyal medyada fotoşop yapılıyor tabutun başına bir terör örgütünün bayrağı konuluyor, Tanrıkulu ile yan yana getirilip yayınlanıyor. Bu Meclis’te söylendi, faili aramak için davalar açıldı. Bunlar tamamen yalandır. Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en net şekilde 'Terör örgütüne karşıyız' diye açıklama yapan kişidir.

Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin milletvekilinin il başkanının ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir."

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

TIKLAYINIZ - CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı