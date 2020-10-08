Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP’li vekiller esnaf için sahaya iniyor

Çalışma; işletme sahipleri ve çalışanların sorunlarının tespiti, çözümü noktasındaki beklentileri ve çözüm önerilerini belirleme amacıyla yapılacak. Çalışma için milletvekilleri, işletme sahipleri ve çalışanlarla yüz yüze görüşmeler yapacak.

Bu kapsamda, Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı bilgilendirme yazısıyla, milletvekillerinin 8-28 Ekim arasında sahaya ineceği iller netleşti. Milletvekillerinden yapacağı çalışmaları raporlaştırarak grup bürosuna 28 Ekim’e kadar teslim etmesi de istenildi. (ANKA)