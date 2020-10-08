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Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP’li vekiller esnaf için sahaya iniyor

08 Ekim 2020 19:29

CHP, “Covid-19 salgınının KOBİ'leri nasıl etkilediği” üzerinde 81 ilde çalışma yürütecek. Milletvekilleri, işletmeler ve çalışanları ile bir araya gelerek sorunları dinleyecek.

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