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Politika

KILIÇDAROĞLU TABURCU EDİLDİ ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 21:50

-KILIÇDAROĞLU TABURCU EDİLDİ ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fıtık ameliyatı olduğu hastaneden taburcu edildi. Kılıçdaroğlu'na, Güven Hastanesi çıkışında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Gürsel Tekin'in yanı sıra hastane başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş eşlik etti. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Küçük bir operasyon geçirdim. Hekimlere teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra minibüse binerek hastaneden ayrıldı.

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