-KILIÇDAROĞLU: SUYUNA MUHTAÇ DEĞİLİZ SAKARYA (A.A) - 04.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Başbakan 'Ana muhalefet partisine Mecliste bir gıdım su vermeyiz' diyor. Biz senin suyuna muhtaç değiliz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Sakarya kent meydanında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, ''Karanlığın sonunda güneş doğacak. Umuyorum, o güneş Sakarya'dan doğacak'' diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kentte düzenlediği her mitingde, Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirini okuduğunu anımsatarak, ''Şimdi ben de o şiirden size bir mısra okumak istiyorum. Necip Fazıl şiirinde, 'Ayağa kalk Sakarya' diyor. Sayın Başbakan 2002'de bunu söyledi, 2010'a kadar da her mitingde söyledi. Sakarya ayağa kalktı mı? Sakarya dönüp geriye bakacak. 'Ayağa kalk' diyorsun, ayağa kaldıracak sensin. Sen bir muhalefet lideri misin ki öyle konuşuyorsun? Bunun hesabını Sakaryalı soracaktır'' şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 2002'de 6 milletvekili, sonraki seçimde de 5 milletvekilini Sakarya'dan kazandığını hatırlatarak, bu milletvekillerinin parlamentoda Sakarya'nın sorunlarını gündeme getirmediğini savundu. Kılıçdaroğlu, ''Şimdi ayağa kalkacağız, 'Sana 6 milletvekili verdik, dönüp yüzümüze bakmadın' deyip, hesabını soracağız'' diye konuştu. Sakarya'da şeker pancarı üreticisinin perişan olduğunu, iktidarın şeker fabrikasını birilerine peşkeş çekmeye çalıştığını iddia eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunların özelliği bu. Milletin arasına girer, fakir fukara, garip gureba, din iman edebiyatı yaparlar, dini imanı sömürürler. Bunlara inanmayın. Bunlar halkın ekmeğine, aşına göz koyanlardır. Ne diyor Sayın Başbakan? 'O ana muhalefet partisine Mecliste bir gıdım su vermeyiz'... Böyle demokrasi anlayışı olur mu? Bana su vermeyecekmiş. Biz senin suyuna muhtaç değiliz. Ben halkıma güveniyorum. Adapazarı'nın sesini parlamentoda biz dile getireceğiz. Bunlar İstanbul'da bir pankart astılar, bizim üstümüze attılar. Halbuki onu biz asmadık. Aynı pankartı götürüp Diyarbakır'da da astılar. Başbakan, Beşir Bey'e soruyor: 'O pankart burada da var mı?' diye. O da 'evet' diyor. Buradan sesleniyorum: O pankartı asanı bul, bulmazsan sorumlusu sensin.'' Çiftçinin eskiden borçlarını ödemek için traktörünü sattığını, şimdiyse sıranın tarlaya geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Bu tablo, 'hep bana Rabbena tablosu'. İzin verin, yetki verin, haramilerin saltanatını yıkalım, halkın iktidarını kuralım'' dedi. Anayasa değişikliği paketinin, kul hakkı yiyenlerin hakkını koruduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, ''(Kul hakkı yiyenler devam etsin) diyorsanız 'evet' deyin. Kul hakkı yiyenlerden hesap sormamızı istiyorsanız, 'hayır' deyin. Bu anayasa, yolsuzlukları meşrulaştırıyor. Yolsuzlukları korumak için hazırlandı. Eğer bu anayasa kabul edilirse yağma düzeni korunmuş olacak'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda 2-B arazileri sorununu da çözeceklerini, bu arazileri kullananlara vermeyi hedeflediklerini söyledi. Alandaki bir pankarta işaret ederek, Deniz Feneri e.V davasının bir türlü açılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey halktan yana değil. Recep Bey'e haddini bildireceğiz. Halkın iktidarını kuracağız'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde de vatandaşlara hitap ederek referandumda ''hayır'' oyu vermelerini istedi. Siyasete girerken ''her zaman doğruyu söyleyeceğiz'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''9 köyden kovsalar, 10. köye de gidip doğruyu söylemeye devam edeceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, hükümetin anayasa değişikliği paketiyle Kenan Evren'in bile yapmaya cesaret edemediği değişikliği yapmaya çalıştığını söyledi.