Kılıçdaroğlu: Sürekli muhalefeti ötekileştiren Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel' diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile yaptığı ilk toplantıda ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, ‘ekonomik kriz’ olarak değerlendirdiği son gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sorumluluğu ABD Başkanı Donald Trump’a attığını belirtti. CHP lideri, ‘ekonomik kriz’in temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söylerken, "Sürekli muhalefeti ötekileştiren Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” diye konuştu.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, dün gerçekleştirilen MYK’da en önemli gündem konusu ekonomide yaşananlar oldu. Toplantıda, yaşanan krizle ilgili iki ayrı görüş ortaya çıktı. Bir grup MYK üyesi ABD yaptırımlarını ve Trump’ın tutumunu eleştirerek parti politikasında ‘ABD karşıtlığına’ öncelik verilmesi ve bu konuda iktidarın açıklamaları arasından doğru bulunanlara destek verilmesi gerektiğini savundu. Ancak bazı üyeler de gelinen aşamanın tek sorumlusunun ABD olmadığı, iktidarın da sorumluluğunun bulunduğunun vurgulanması gerektiğini söyledi.

“Kendi beceriksizliklerinden dolayı…"

Kılıçdaroğlu’nun da ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumunun asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, dayatmacı politikanın karşısında durulması gerektiğini ifade ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomi ciddi bir krizde. Ama iktidar ülkeyi yönetemediği gibi bu kriz sürecini de yönetemiyor. Kendi beceriksizliklerini, olayı farklı alanlara çekerek örtbas etmeye çalışıyorlar. Sürekli muhalefeti ötekileştiren Erdoğan, sıkıştığı zaman ‘Bu milli mesele yanıma gel’ diyor” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ekonomik krizle ilgili Erdoğan’ın sorumluluğu Trump’a attığını belirterek, ekonominin bu hale gelmesinde iktidarın da sorumlulukları olduğunun ve ekonomik krizin temel nedenlerinin halka anlatılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun kurultay tartışmalarının geride kaldığını belirterek, ilerleyen günlerde il başkanları, ilçe başkanları, Parti Meclisi ve milletvekilleriyle bir dizi toplantılar gerçekleştirileceğini anlattığı öğrenildi.