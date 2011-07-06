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Politika

Kılıçdaroğlu: Sürçülisan açıklaması güzel bir şey

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Grup başkanvekili arkadaşımın ayın 15'iyle ilgili sürçülisanı olmuş

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Grup başkanvekili arkadaşımın ayın 15'iyle ilgili sürçülisanı olmuş'' açıklamasını, ''Güzel bir şey'' diye değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de iki gün boyunca milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantı sona erdi. Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'den itibaren milletvekilleriyle görüşmesini sürdürdü, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan'ın, ''Grup başkanvekili arkadaşımın ayın 15'iyle ilgili sürçülisanı olmuş'' sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Güzel bir şey'' dedi.

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşme gününün henüz belli olmadığını ifade etti.


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