Kılıçdaroğlu suikast sanığı Oğuzhan Korkmaz: Eylemin adı 'Yalnız Kurt' (2)

\'ORAYA İNSANLARI KATLETMEK İÇİN GİTMEDİM\'

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu Oğuzhan Korkmaz, savunmasına devam etti. Öğleden önceki savunmalarında anlattığı Kuran ve ayetler hakkındaki düşüncelerinin kendisinin düşünceleri olduğunu belirten Oğuzhan Korkmaz, \"Aynı davada yargılanan diğer sanıkların, benim söylediklerimle alakası yok. Bunlar benim düşüncelerim. Suriye\'ye PKK, Haşdi Şabi, Amerika, Rusya ve Allah\'ın kanunlarını beğenmeyen Esad ile savaşmak için gittim. Bu yüzden de kolumdan sakatlandım. İnsanlara zarar verme niyetim yoktu. Bir silah arayışına gireyim diye düşünmedim. Oraya insanları katletmek için gitmedim. Oraya nasıl ve hangi düşünceyle gittiğimi bilemiyorum. Karışık duygular içindeydim\" dedi.

\'ÜZERİMDE BASKI VARDI\'

Suriye\'den bir miktar para geldiğini de ifade eden DEAŞ şüphelisi Korkmaz, \"İnsanlar Suriye\'den para gönderdiği için üzerimde bir baskı oluştu. \'Git yap, buna ihtiyacımız var\' baskısı oluştu. İnsanları paniklettiğim için üzgünüm. Tedirginlik yarattığım için de herkesten özür diliyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti ara kararla, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı 6 Şubat 2019\'a erteledi. Mahkemenin 26 Şubat\'ta kararını açıklaması bekleniyor.