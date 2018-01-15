Kılıçdaroğlu: Suçluyu yargı değil de siyasi otorite belirliyorsa orada hukuk bitmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra ilan edilenOlağanüstü Hâl'in 6. kez uzatılmasına tepki gösterdi. "15 Temmuz'u fırsata çevirdiler" diyen Kılıçdaroğlu, "Anayasanın askıya alındığı bir toplumda demokrasi olmaz, hukuk olmaz. Öyle bir noktaya geldik ki yargı birbirini tanımıyor. Suçluyu yargı değil de siyasi otorite belirliyorsa orada hukuk bitmiştir" diye konuştu.

Ankara'da "OHAL’de Yeter Forumu"nun açılışında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Anayasanın askıya alındığı bir toplumda demokrasi olmaz, hukuk olmaz. Şimdi bir darbe süreci yaşıyoruz dedim. 20 Temmuz'da 15 Temmuz'u fırsata çevirdiler. Sivil darbeyi yapanların apoletleri yok. Hiçbir farkları yok aralarında hatta bugün yaşadığımız biraz daha ağır. Öyle bir noktaya geldik ki yargı birbirini tanımıyor. Suçluyu yargı değil de siyasi otorite belirliyorsa orada hukuk bitmiştir. Ancak hala bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanan, vicdan sahibi yargıçlarımızın sayısı da az değildir.

"Geldiğimiz nokta FETÖ mücadelesi noktasını geçti"

Geldiğimiz nokta FETÖ mücadelesi noktasını geçti. Artık iktidara muhalefet edenlerin tasfiye sürecidir. Milletvekilleri hapiste... Milletin seçtiği milletvekilleri hapiste bunların görevi parlementoda değil mi? Gazeteciler, avukatlar, akademisyenler hapiste. Adalete erişim hakları, savunma hakları elinden alındı. Sıkı yönetim bildirileriyle geçmişte neler yapılıyorsa KHK'lerle aynı şeyler yapılıyor. Yeni suçlar icat ettiler. Bir kişiyi suçluyorlarsa eşi ve çocuklarının da pasaportlarını iptal ediyorlar.

"20 Temmuz darbesi de kendi hukukunu yatatıyor1"

Her darbe kendi hukukunu yaratır. 20 Temmuz darbesi de kendi hukukunu yaratıyor. O darbeleri yapanlar kendi geleceklerini güvenceye alıyorlardı 20 Temmuz darbesini yapanlar kendi gibi düşünenlerin de geleceğini güvenceye alıyor. Bu darbe döneminde de parası olanlar, sırtı kalın olanlar hapisten çıktılar. 20 Temmuz darbesiyle ve onun getirdiği OHAL ile mücadele etmek insan olmanın gereğidir. Bu toplantı bu çerçevede önemli bir toplantıdır. Özellikle STK'lerin görüşleri bizim için son derece değerlidir.