-KILIÇDAROĞLU: ŞU AN İÇİN KURULTAY SÖZ KONUSU DEĞİL ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Örgütümüz isterse seçimli kurultay olur. Ancak böyle bir şey şu an için söz konusu değil'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine gitmek üzere evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Seçimli kurultayın düşünülüp düşünülmediğinin'' sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, ''Örgütümüz isterse seçimli kurultay olur. Ancak böyle bir şey şu an için söz konusu değil'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra yeni MYK üyeleri ile görüşmelerde bulunmak üzere parti genel merkezine gitti.