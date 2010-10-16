-KILIÇDAROĞLU STÖ TEMSİLCİLER İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli meslek grupları, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri ile bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. Swissotel'de gerçekleştirilen toplantı, saat 10.00'da başladı. Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, farklı kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, daha sonra komisyonlar halinde sürecek. Toplantının fikir alışverişi düzeyinde bir toplantı olduğu belirtildi. CEM Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, toplantıya girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumundan çıkış önerilerinin tartışılacağını düşündüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun özel davetiyle bu toplantıya katılmayı kabul ettiğini dile getiren Doğan, ''Türkiye kritik bir dönemde. 'Çok sarsılmaz' dediğimiz değerlerin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Onun için bu konuda kafa yoran insanları bir araya getirerek düşüncelerini almak istediklerini zannediyorum'' dedi. İzzettin Doğan, ''Toplantıda türban, Kürt sorunu ve resepsiyon krizi gündeme gelecek mi?'' sorusu üzerine bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını vurgulayarak, ''Resepsiyon krizi filan, artık bu tür şeyleri aşmamız gerekiyor. Bunlar krize dönüşmemeli. Türkiye'de daha ciddi konular var. Türkiye daha ciddi konularla ilgilenmeli. Şekle, kıyafete bağlı konuların artık Türkiye'de aşılması lazım. Toplantıda bu konuda bir tartışma açılırsa orada da kanaatlerimizi söyleriz'' diye konuştu. Bu tür toplantıları çok olumlu bulduğunu vurgulayan Doğan, CHP'nin yeniden Türkiye'nin aydınları ile buluştuğunu ve ülkenin bugünkü sorunları ile ilgili ciddi samimi bir çözüm arayışı içinde olduğunu bildirdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı belirtilen toplantıya katılanlar arasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin ve Altan Öymen, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, gazeteciler Murat Yetkin ve Nuray Mert de yer aldı.