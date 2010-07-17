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Politika

KILIÇDAROĞLU STK TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ BURSA (A.A)

17 Temmuz 2010 15:42

-KILIÇDAROĞLU STK TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ  BURSA (A.A) - 17.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda özel birliklerin kurulması çalışmalarına ilişkin olarak ''Öyle anlaşılıyor ki bu konuda parlamentoya bir yasa tasarısı gelecek. Bu tasarıyı görmeden şuanda bir yorum yapmanın doğru olacağına inanmıyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa'da partisinin il başkanlığınca Almira Otel'de organize edilen toplantıda yaklaşık 350 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 350 sivil toplum kuruluşuyla güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin toplantıda CHP, ekonomi ve siyaset hakkında sorular yönelttiklerini belirterek, ''Onları büyük bir samimiyetle yanıtladık. Güzel bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Biz onları onlar da bizi daha yakından tanıma olanağı buldular. Bu toplantılarımız diğer illerde de devam edecek'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Siirt'in Pervari ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Birliğine düzenlenen roketatarlı saldırıyı ve terörle mücadele konusunda özel birliklerin kurulması çalışmalarını'' sorması üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: ''Bu konuda Sayın Başbakanın açıklamaları var. Ama öyle anlaşılıyor ki bu konuda parlamentoya bir yasa tasarısı gelecek. Bu tasarıyı görmeden şu anda bir yorum yapmanın doğru olacağına inanmıyorum.''

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