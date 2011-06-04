-KILIÇDAROĞLU: SÖZDE İSRAİL'İ DESTEKLİYORMUŞUM İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her siyasal partinin özgürce propaganda yapmasına izin verilmesi gerektiğini belirterek, ''Düşüncelerini beğenmeseniz bile siyasetçiler gidip propagandalarını yapabilmeli. Hopa'yı savaş alanına döndüren Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkesidir'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen ''Büyük İstanbul Mitingi''nde, konuşmasından önce eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile vatandaşları selamladıktan sonra beyaz güvercinler uçurdu. Partililere Batman, Eskişehir, Trabzon, Artvin ve Hopa'dan selam getirdiğini belirten kılıçdaroğlu, alanda bulunanların, ''Başbakan Kemal'' sloganları atması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Siz kararınızı vermişsiniz. 12 Haziran'da Recep Bey'i yolcu edeceğiz. Söz mü? Kemal'in sakinliği Recep'in öfkesini yenecek. Benim yüreğimde insan sevgisi var. Ne yaparsa yapsın, ne kadar öfkeli olursa olsun, ben insanımı seviyorum, insanıma saygı duyacağım, projelerimizi anlatacağız, bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Sözde ben İsrail'i destekliyormuşum, Allah Allah. Allah aşkına, Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanı bu değil miydi? Milletin hafızası silindi mi? Nasıl oldu da birden kaplan kesiliyorsun? Dişlerini sökeceğim onun, hiç endişe etmeyin siz. Bu değil miydi Irak'ta binlerce Müslüman kadına tecavüz edilirken Amerikan askerlerine başarı dileyen? Buradan söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın maskesini indireceğim, gerçek yüzünü göstereceğim millete. Sözde vatansevermiş, hadi canım sen de. Sen kalkıp da Mavi Marmara gemisini gönderirken, izin verirken niye bırakmadın milletvekillerin Mavi Marmara'ya binsin? Çünkü senin milletvekillerinin canı tatlı. Niye onun mücadelesini yapmadın o zaman? Bize bir şey söylemez. Bizim geçmişim temiz, alnımız ak, biz kul hakkı yemedik.'' -HOPA'DAKİ OLAYLAR- Hopa'da yaşanan olaylara da değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Gazeteciler bana sordular, ben de şunu söyledim; her siyasal partinin özgürce propaganda yapmasına izin verilmeli. Düşüncelerini beğenmeseniz bile siyasetçiler gidip propagandalarını yapabilmeli. Hopa'yı savaş alanına döndüren Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkesidir. O kadar öfkeli ki, ölen emekli öğretmenin bile adını anmak istemediğini, kim olduğunu sormak dahi istemediğini söyledi. Allah aşkına, ölen insanın arkasından kötü söz söylenir mi? İmam bile cemaate sorar 'nasıl bilirdiniz?' diye. Bunların inancına, dünya bakışına bakın Allah aşkına... Olayı duyduğumda o aileyi aradım, arabadan düşen polis kardeşimizin de ailesini aradım. Birine 'geçmiş olsun', birisine Allah'tan sabır diledim. Bizim yüreğimizdeki insan sevgisine bakın, onun söylediklerine bakın.'' Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki 12 milyon 715 bin yoksulu özgür kılacaklarını belirterek, ''Aile Sigortasını getireceğiz, hiçbir ailede çocuklar yatağa aç girmeyecek'' dedi. ''Tayyip Bey güneşi de mi sattın yaz gelmiyor'' yazılı pankarta işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Fırsat bulsa onu da satacak zaten" dedi. -İNTİBAK YASASI- Başbakan Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında intibak yasasını çıkaracağını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben söylüyorum ya, beni takip edecek. Recep Bey sen bana yetişemezsin. Aklın ermez senin bu işlere. Allah aşkına, birisi sorsa 'bu intibak yasası ne' diye, o diyecek ki 'istihdam'. Ne bilecek emeklinin halinden? Recep Bey emeklinin halinden anlar mı? Bir örnek vereceğim, 2004'te Recep Bey bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Diyor ki 'valla aldığım emekli aylığı ile geçinemiyorum, o yüzden ben şirket kurdum'. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan, başbakanlık koltuğunda otururken şirket kurdu. 9-10 milyar emekli aylığı alıyorsun, maaş alıyorsun, ikisini topluyorsun 10-15 milyar eder, Recep Bey bu parayla geçinemiyor. Recep Bey taksi, eğitim, uçak, mutfak parası verir mi? Dolmuş, otobüs, uçak parası vermezsin, masrafın olmaz, 9-10 milyar ile geçinemiyorsun, Allahaşkına emekli 500-600 lira ile nasıl geçiniyor diye kendine sordun mu? Şimdi kalkmış Adana'da intibaktan bahsediyor. Dedik ya emeklinin durumunu düzelteceğiz. Ne yaparsan yap Recep Bey, daha beni çok takip edeceksin sen. Hiç endişe etme sana doğru yolu, bu ülke nasıl yönetilir göstereceğim. İntibak yasasını çıkaracağız, emekli rahat bir nefes alacak. Emekliye milli gelir artışından pay verilmesin diye Recep Bey bir yasa çıkardı haberiniz var mı? Çünkü Recep Bey'e göre emekli ikinci sınıf vatandaş. Nasıl olsa emeklinin oyları çantada keklik. 'Ben istediğim gibi yaparım, emekli bana oy verir' diyor. İnanıyor muyuz, emekli oy verecek mi? Emin misiniz? Ben ne zaman Meclis'te çıkıp 'emeklinin durumu kötü' desem, hemen çıkıyorlar kürsüye, 'emeklinin durumu çok iyi, sizin dünyadan haberiniz yok' diyorlar. Emeklinin durumu iyi mi? Recep Tayyip Erdoğan mı, millet mi doğruyu söyler? Ben de millete inanıyorum.'' -''HERKES ÖRGÜTLENMELİ''- Kılıçdaroğlu, herkesin örgütlenmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Örgütlü toplum CHP demektir. Örgütlenmeden korkmayacağız'' dedi. 2 milyon taşeron işçi bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Taşeron işçiliğinde ömür boyu asgari ücrete mahkum edilirsiniz, sendikalı olmazsınız, çalışma saatiniz olmaz ve siz perişan olursunuz. Halkın iktidarında size sözümüz var, taşeronluğu bitireceğiz. Herkes kadrolu, toplu sözleşmeli, sendikalı haklarına kavuşacak'' diye konuştu.