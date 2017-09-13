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Politika

Kılıçdaroğlu: Sözcü ve Cumhuriyet'e operasyon yapılacağını Yıldırım'a söylemiştim

"Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz Kemal Bey"

13 Eylül 2017 13:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine yapılan operasyonların duyumunu aldığını, çok önceden Başbakan Binali Yıldırım'a "bizzat söylediğini" açıkladı. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın kendisine karşılık olarak, “Yok öyle bir şey” dediğini aktardı.

Sözcü’nün aktardığına göre Fox Tv yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, iki operasyonun da duyumunu daha önceden aldıklarını söyledi. Binali Yıldırım'ın kendisine, "Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz Kemal Bey" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu hâkimler hâkim değil zaten, talimatı başka yerden alıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

“CHP genel merkezinde bizzat kendim sayın başbakana ‘Bu gibi duyumlar var. Nedir bunlar?’diye sordum. ‘Yok öyle bir şey’ dedi. O zamanlardan duyum gelmişti.”

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