-KILIÇDAROĞLU: SÖZ VERİP YAPMADIKLARINI BİZ YAPACAĞIZ BALIKESİR (A.A) - 11.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bunların söz verip yapamadığını biz yapacağız. Çünkü biz, hesap kitap biliriz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Kuvai Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde sözlerine, ''Sizlere AKP'yi şikayet etmeye geldim'' diyerek başladı. Hükümetin sekiz yıldır adeta bir ''karabasan'' gibi milletin üzerine çöktüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, ''Bu düzenden kimse memnun değil, sadece Recep Beyler memnun. Siz burada 'hayır' dedikçe, sesiniz Ankara'ya gidiyor. Recep Bey'in ezberi bozuluyor. Şimdi bana bir söz daha verin, bu rant düzenini yıkıp yerine halkın iktidarını kuralım' diye konuştu. İktidarın emeklileri ikinci sınıf vatandaş haline getirdiğini de ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Adaletsiz ve kalkınmasız olan bu parti, emekliyi ikinci sınıf vatandaş yaptı. Size söz, ilk icraatımız emekliyi milli gelirden pay alan birinci sınıf vatandaş yapmak olacak. Şimdi bunlar önümüzdeki günlerde bir Anayasa paketi değişikliği getiriyorlar. Hakkı özgürlüğü savundukları için değil. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Artık insanlar telefonla konuşmaya bile korkuyor. Bunların demokrasi anlayışı bu. Bu demokrasi anlayışını da sandığa gömeceğiz. Dokunulmazlıkları kaldırmaya da korkuyorlar, ama korkunun ecele faydası yok. Halkın iktidarında dokunulmazlıklar da kalkacak.'' Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda ''siyasi ahlak yasası'' çıkaracaklarını, siyaseti zenginleştirme aracı olmaktan kurtaracaklarını söyledi. Miting alanındaki ''Türkiye'yi sen kurtaracaksın'' yazılı pankarta atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'yi hep beraber kurtaracağız, güç birliği yapacağız. Balıkesirspor bir tarih yazıp yükseldi. Şimdi bir tarih de siz yapacaksınız. Çünkü, bu millet yolunmaktan bıktı. Birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'nı meydanlarda verdik, ikinci ulusal kurtuluş savaşını da sandıkta verip, demokrasi ile bu savaşı kazanacağız'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ekim 2002'de Balıkesir'de düzenlenen bir mitinge telekonferans ile bağlanarak mazotta ÖTV'yi ve çiftçideki faiz yükünü kaldıracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Allah aşkına verdiği sözleri tuttu mu? Bunların söz verip yapamadığını biz yapacağız. Çünkü biz hesap kitap biliriz. Halkın çıkarı için bir şey varsa onu mutlaka yaparız'' dedi. CHP lideri, Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği tarım ürünlerine 10 milyar dolar ödediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bizim çiftçimiz ürettiğini satamıyor, yurt dışına 10 milyar dolar para ödüyoruz. Bu ayıp, bu hükümete yeter. Çiftçimizin alın terinin hesabını soracağız. Başbakan'ın Balıkesir dosyası kabarık. Burada 'Askerlik yan gelip yatma yeri değil'' de demişti. Şimdi Balıkesirlilere bunun için de bir görev düşüyor. O da Recep Bey'e sandıkta bir ders vermek. Bunlar Türkiye'yi böldü, biz bir birleştireceğiz. Bunlar zenginleşirken halkı fakirleştirdiler. Biz bunları fakirleştirip halkı zenginleştireceğiz. Bizim önceliğimizde halk var, halkın sorunları var. Bunları çözmek için yola çıktık.'' -''TÜRKİYE, DERSHANELERE YILDA 16 MİLYAR LİRA ÖDEDİ''- Türkiye'nin dershanelere yılda 16 milyar lira ödediğini ifade eden Kılıçdaoğlu, ''Bu sınav sistemi nedir? Çocuklarımız oyunu unuttu. Bu Milli Eğitimi halkın iktidarında tepeden tırnağa değiştireceğiz. Atanamayan öğretmenlerin de sorunlarını çözeceğiz'' dedi. CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın işsiz üniversite mezunlarına yönelik ''Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok'' sözlerini anımsatarak, ''Bunu demokrasisi gelişmiş bir ülkede bir Başbakan söylese o koltukta üç gün oturamaz. Ama o hala oturuyor. Ama onu oradan indireceğiz'' diye konuştu. Miting alanında ''Anamı da aldım geldim, sen ceketini al git'' yazan bir pankart olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Ceketini giydireceğiz ona'' dedi.