Kılıçdaroğlu Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yapılan Sosyalist Enternasyonal'in yıllık olağan toplantısında başkan yardımcılığına seçildi.

Kılıçdaroğlu önceki akşam Enternasyonel'in başkanı Yorgo Papandreu ile bir araya geldi. Papandreu, CHP'nin bir önceki konsey toplantısında Suriye için özel çalışma komisyonu kurulması önerisine destek verdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanı odağına almayan hiçbir politika sürdürülemez. Yaşadığımız krizlerden gerekli dersleri çıkararak ekonomik dengeleri finansal piyasaların risk iştahına emanet etmeyecek politikaları bulmalıyız. Sürdürülebilir, vatandaşların hissedeceği yüksek büyüme hızlarını yakalama, iş ve istihdamı koruma, toplumun en mağdur kesimlerini kucaklama önceliklerine uygun politikaları ortak akılla tasarlamalıyız."