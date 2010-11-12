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Politika

KILIÇDAROĞLU SOSYALİST ENTERNASYONAL TOPLANTISINA KATILACAK ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 12:01

-KILIÇDAROĞLU SOSYALİST ENTERNASYONAL TOPLANTISINA KATILACAK ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15-16 Kasımda Paris'te yapılacak  Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısına katılmak üzere 14 Kasım Pazar günü Fransa'ya gidecek. CHP'den yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Chulz, Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Sigmar Gabriel, Fransa Sosyalist Partisi Başkanı Martin Aubry, UMP Partisi Başkanı Jean-François Cope, Meclis'te Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, Lot-et-Garonne milletvekili Michel Diefenbacher, Senato'da Fransa-Türkiye Grubu Başkanı Jacques Blanc ve Avrupa-Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in yanı sıra Fransa'daki vatandaşlarla da görüşme yapacağı belirtildi.  Toplantıda ''Küresel Ekonomi'' tartışma başlığı altında Kılıçdaroğlu'nun bir sunuş yapacağı bildirildi.

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