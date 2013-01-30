Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gidecek

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 4-5 Şubat günlerinde Portekiz'de yapılacak Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak.



CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu 3 Şubat'ta Portekiz'e giderek 4-5 Şubat günleri yapılacak Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu toplantıda, "Yükselen ve Gelişen Ekonomilerin "Krizden Çıkış' Stratejisi İçindeki Yeri" konulu bir konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu da Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak.



Loğoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sosyalist Enternasyonal'in Portekiz Cascais'te gerçekleştirilecek toplantısında "Dünya Ekonomisi: Büyüme, İstihdam ve Sürdürülebilir Kalkınma için Vizyonumuz" ana temasının işleneceğini belirtti. Loğoğlu, Mali'deki gelişmeler nedeniyle gündeme "Sahel'de Barış, Güvenlik ve Demokrasiye Destek" başlıklı bir maddenin de eklendiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun ise toplantıda "Yükselen ve Gelişen Ekonomilerin "Krizden Çıkış' Stratejisi İçindeki Yeri" temalı panele katılacağını ve bir konuşma yapacağını belirten Loğoğlu, Portekiz'de olanaklar ölçüsünde ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini ve uluslararası alandaki sorunların da ele alınacağını ifade etti