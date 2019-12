Kılıçdaroğlu: Sosyal devleti unuttuk

T24 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal devlet ilkesinin unutulduğunu, talan edildiğini öne sürerek, ''(Laiklik, demokrasi) dedik, sosyal devleti unuttuk. Yoksulları laiklik ilgilendirmiyor, demokrasi ilgilendirmiyor. Onlar, akşam evlerinde yemek pişecek mi, pişmeyecek mi onu düşünüyorlar'' dedi.





Ardahan Kalkınma Vakfı, 11 Nisan 1980 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci-yazar ve TRT prodüktörü Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürülüşünün 30. yılı nedeniyle Hacıbektaş Kültür Merkezinde panel düzenledi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in oturum başkanlığını yaptığı panelde, Ümit Kaftancıoğlu'nun akrabası Canan Kaftancıoğlu, Prof. Dr. Ünsal Yavuz ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci Uğur Dündar da panele konuşmasının yer aldığı videoyu göndererek, izleyicilere seslendi.





Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun, ''Kimsenin önünde eğilmeyen, inançlarını dürüstçe savunan, doğduğu bölgedeki sorunları anlayarak, yoksul insanların yaşadıklarını en çarpıcı şekilde öyküleştirebilen bir kişilik'' olduğunu söyledi.







'Deniz Feneri'yle Sadece Almanya'dan 8 milyar doları götürdüler'







Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:





''Yoksul bir ailede bir kadının iki çocuğunu aç yatırmasının ne büyük bir dram olduğunu en iyi o kadın bilir, en iyi de Kaftancıoğlu tanımlardı. Bunlar sadece büyük kentlerin varoşlarında değil, Hakkâri'de, Ardahan'da da yaşanıyor.





O varoşlara biz gitmiyoruz, neden? Biz halkçı değil miydik? Neden oraları boş bıraktık. Sen oradan koptuğunda oralardaki boşluğu birileri doldurdu. Onların inançlarını, etnik kimliklerini sömürdüler. İnançları sömürerek oy aldılar, para topladılar, fabrikalar kuruyoruz diye yeşil holdingler kurdular, paramızı hortumladılar. Sadece Almanya'dan 8 milyar doları götürdüler, Deniz Feneri'yle götürdüler.''





Sol düşüncedeki insanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket edemediğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, ''Biz ayrışıyoruz, bölünüyoruz, amip gibi çoğalıyoruz, ayrışmayı marifet sayıyoruz. Niçin? Sadece ve sadece koltuk yüzünden. Kaftancıoğlu yaşasaydı bu bölünmeye o da şaşırırdı'' diye konuştu.





Panelin ardından CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





CHP'nin ''Cumhurbaşkanı paketin 3 maddesini ayırsın ve veto etsin'' önerisine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Bu bir şark kurnazlığıdır. Muhatabı bunun Meclis Başkanlığı ve grup başkanvekillikleridir'' dediğinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın konuya ilişkin ''şark kurnazlığı'' demesinin yakışmadığını söyledi.





Başbakan Erdoğan'ın her eleştirisinde ''CHP öneri getirmiyor'' dediğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





''Öneri getiriyoruz, buna 'şark kurnazlığı' deniliyor. Aslında şark kurnazlığı önerilere kulak tıkamaktır. Doğru olmayanı da budur. Sayın Başbakan şunu çok iyi bilmeli, anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir, toplumsal uzlaşıyla çıkmalıdır. Biz 3 konu hariç, diğer maddelere olumlu oy vereceğimizi söylüyoruz, hakların ve özgürlüklerin genişletilmesinden yanayız, ama hakları ve özgürlükleri hedefe koyup, arkasından başka niyetlerle yola çıkmanın da doğru olmadığını düşünüyoruz, halka her zaman doğruları söylemek durumundayız.''





Bir gazetecinin, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek'in, Ankara Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılarla yarın bir araya gelecekleri bir toplantı yapılacağını ve Başbakan Erdoğan'ın da bunu ''açık açık siyaset yapılıyor'' şeklinde değerlendirdiğini hatırlatması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Her meslek grubunun sorunları bulunduğunu ve sorunu bulunan insanların bir araya gelip, sorunlarını ve çözümlerini tartışmalarını siyaset olarak algılamanın, o ülkede demokrasi kültürünün bulunmadığının'' göstergesi olacağını söyledi.