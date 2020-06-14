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Politika

Kılıçdaroğlu: Sorunun temel kaynağı liyakat, bunun ne kadar önemli olduğunu topluma anlatmalıyız

14 Haziran 2020 17:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi çıkışa götürecek bir hedefiniz var mı?" sorusuna ülkede bir yönetim krizi olduğunu söyleyerek "Sorunun temel kaynağı liyakat. 'Ben istediğim adama işi vermeliyim' diyor. Liyakat dediğimiz işin ne kadar önemli olduğunu topluma anlatmalıyız" yanıtını verdi.

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