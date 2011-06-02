-KILIÇDAROĞLU: SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEN TEK PARTİYİZ BARTIN (A.A) - 02.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin hayatın her alanındaki sorunlarla ilgili çözüm üreten tek parti olduğunu savunarak, ''Barışın, demokrasinin, özgürülüğün projesi bizde, yolsuzluğu, yoksulluğu, yasakları, eğitimdeki aksaklıkları bitirmenin, istihdam yaratmanın, ülkeyi büyütmenin, emeklinin ve gençlerin sorunu çözmenin projesi bizde'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. ''AKP'yi de Recep Tayyip Erdoğan'ı da göndereceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, siyasetin dövüş, millete hakaret etme, ülkeyi bölme, cebini doldurup halkı unutma sanatı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Siyasetin kadın erkek eşitliğine, milletin zenginleşmesine inanır, siyaset inançlara, kimliklere saygı gösterir, ama AKP'de bunlar yok, 12 Haziran'da hatırlatmak sizin göreviniz'' dedi. Siyasette partilerin milletin önüne çıkarak birbirlerini eleştirebileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Siyasette düşmanlık, hakaret var mıdır? Hakaretin, düşmanlığın, bölücülüğün ustası.. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir anlayış var mı? İnsanlar açlıktan ölecek, yoksulluktan intihar edecek, beyefendinin derdi değil'' diye konuştu. Bu sırada, mitinge gelenlerden bir kişinin ''Onun derdi para'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Ben de biliyorum, milletin cebindeki para yalnız. Kendi cebindeki değil. 'Nasıl onu götürebilirim, milleti nasıl daha yoksullaştırabilirim', onun derdi o. Bizim derdimiz ise siyasetçi zenginleşmesin, vatandaş zenginleşsin, geliri kaynağı iyi kullanalım, vatandaş, insanlar huzur içinde olsun. İnsanın işi, aşı olsun. Bunu halkın iktidarında CHP sağlayacak'' karşılığını verdi. İktidarın 9 yıldır ülkeyi yönettiğini, ancak yoksulluğun, yolsuzluğun çözülemediğini, yasakların ortadan kaldırılamadığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Bu hükümet cebini düşünen telekulak hükümeti'' dedi. Türkiye'de Olağanüstü Hal'in olduğunu ve bir korku toplumu yaratıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, korku toplumunun 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir ayıp olduğunu, insanların telefonda konuşmaktan korkması gibi bir ayıbın Ankara'da yan gelip yatan ve cebini dolduran siyasetçilere ait olduğunu söyledi. Bartın gibi güzel bir coğrafyayı terk eden insanların büyük kentlerin varoşlarında ekmek kavgası verdiğini, Bartınlıların bunları hak etmediğini bildiren Kılıçdaroğlu, Bartınlılardan 12 Haziran seçimlerinde sandığa giderek hükümete ders vermelerini istedi. Miting alanındaki ''Dünyaya 3G'yi biz tanıttık. Geldikleri Gibi Giderler'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''3G illa teknolojide olacak değil. 3G'yi dünyaya ilk önce biz tanıttık ve o sözler Mustafa Kemal'in sözüdür. Mustafa Kemal, milli mücadelenin kahramanıdır, içlerine sindiremiyorlar. Ama inanın demokratik yollardan geldikleri gibi göndermek bizim görevimiz. Demokrasiyi böyle büyüteceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Gidiyor Zonguldak'a 'Zonguldak Üniversitesini biz kurduk' diyor. İnsaf denen bir şey var. Burada da 'Organize Sanayi Bölgesi'ni biz kurduk' demiş. İnsaf, sizin hemşehriniz var; bir dönem Sanayi Bakanlığı yaptı Hasan Akyol döneminde kuruldu. Ona da sahip çıkıyor, insaf yani. Ben eminim Ankara'daki mitingde de 'ODTÜ'yü de ben kurdum', 'Bu memleketi demir ağlarla da biz ördük' diyecek. Bunlara inanmayın halkı kandırıyorlar, doğruyu söylemiyorlar.'' -''ŞİFREYİ ÇÖZDÜM''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ezberinin bozulduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Ezberi bozuldu, eleştiri yerine ağzından küfür çıkıyor. Nasıl bir adam anlamıyorum, nasıl bir terbiye aldı onu da anlamıyorum. Hizmet etmek için geldi zulüm etmeye başladı. Zulüm eden iktidar olur mu? Millet açlıktan ölüyor, beyefendinin keyfine bak. Ezberini bozacağım meraklanmayın'' diye konuştu. Mitinge katılanlara ''Termik santral istiyor musunuz?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Hayır'' cevabı verilmesi üzerine, ''AKP iktidar olursa termik santral kurulacak, halkın iktidarı olursa termik santrale son'' dedi. Bartın'ın nüfusa oranla emekli sayısının en yüksek olduğu ikinci il olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Emeklilere Bartın'da iyi yaşam koşulları sağlanmadı mı? Durumu iyi değil mi? Emekliler şifreyi yazıp Recep'e göndersinler para ceplerine gelir, ama Recep Bey'in şifreyi bilmeleri lazım. Ben şifreyi çözdüm'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez Recep Tayyip Erdoğan başbakanlık koltuğunda otururken emekli aylığı ile geçinemeyip ayrı bir şirket kurduğunu itiraf eden başbakandır. Başbakanların her şeyini devlet karşılıyor, karşılasın. Taksi parası vermezsin, dolmuş parası vermezsin, hatta kızının düğün davetiyesini devletin uçağı ile götürüp Ürdün Kralına verirsin. Bir daha bak korkudan ağzına alamıyor. Söyledim, bir daha Hazreti Ömer'in adaletinden bahset, bunların arkası gelecek. Bu devleti nasıl kullandığını, devletin imkanlarını nasıl kullandığını 73 milyona anlatacağım. Dut yemiş bülbüle döndü. Bir daha konuşamıyor, konuşamayacak. Hem emekli maaşı alıyorsun, hem başbakanlık maaşı alıyorsun, 'Ben bu parayla geçinemiyorum' diyorsun. Peki bu ülkenin 600-700 lira alan emekçisi nasıl geçinecek? Hiç aklına geliyor mu? 9 milyon emeklinin 9 milyonunun da oyunu istiyorum. Bir fire bile istemiyorum.'' Konuşmasına ezan nedeniyle bir süre ara veren Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Konuşmanın ardından bir madenci Kılıçdaroğlu'na çiçek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın mitingi öncesi Kozcağız beldesini de ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Bartın'dan 2 milletvekili istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu iktidar olmaları durumunda da beldeyi ilçe yapma sözü verdi.