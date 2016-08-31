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Politika

Kılıçdaroğlu: Sonuna kadar, sapına kadar devrimci ruhu yaşatacağız!

“Anlaşıldı ki din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi laikliktir”

31 Ağustos 2016 00:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer bayramı nedeniyle partisince Kızılay’dan Anıtkabir’e düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Yürüyüşü"nde yaptığı konuşmada, “Sonuna kadar, sapına kadar devrimci ruhunu yaşatacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında,  "30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Yürüyüşü"nde yaptığı konuşmada, "Cumhuriyeti beraber kurduk, beraber yaşatacağız. Birilerinin heveslerine asla ve asla Türkiye’yi mahkum ettirmeyeceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Düne kadar laikliği dinsizlik olarak tanımlıyorlardı. Bugün anlaşıldı ki din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi laikliktir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Yürüyüşü"ne katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal’in askeri olarak tam bağımsızlık, bağımsız yargı, herkesin yüzünün güldüğü … bir Türkiye istiyoruz. Cumhuriyeti tam demokrasi ile taçlandırmak bizim namus görevimizdir. Ve bunu yapacağız. Ne dikta, ne darbe yaşasın tam demokrasi diyeceğiz. Mustafa Kemal’in değimi ile ’Egemenlik kayıtsız şartız milletindir.’ Cumhuriyet kanla, gözyaşı ile kuruldu. Cumhuriyeti beraber kurduk, beraber yaşatacağız. Birilerinin heveslerine asla ve asla Türkiye’yi mahkum ettirmeyeceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız.”

"Türkiye laiktir, laik kalacak" diye slogan atılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar laikliki dinsizlik olarak tanımlıyorlardı. Suçluyorlardı. Ama bugün anlaşıldı ki din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi laikliktir. Cumhuriyet’in kurucu değerlerinden olan laikliki daha da güçlendireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Buradan hep birlikte Anıtkabir’e Atatürk’ün huzuruna gideceğiz. Söz vereceğiz, ’Senin devrimlerinin ve ilkelerinin bekçisi olacağız. Bunun için hiç bir şekilde, koşulda ödün vermeyeceğiz’ diye. Sonuna kadar, sapına kadar devrimci ruhunu yaşatacağız" diye konuştu.

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