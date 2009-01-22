Kılıçdaroğlu son hedefi Unakıtan’a gözdağı verdi

Ergenekon operasyonlarını değerlendiren CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, Unakıtan hakkında ciddi bir açıklama yapacağını da söyledi.





CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon operasyonu kapsamındaki son gözaltılarla ilgili olarak, "Korku imparatorluğu yaratmak istiyorlar" dedi.



Bilecik'e belediye başkan adaylarını tanıtmak ve Sosyal Güvenlik Yasası konulu panele katılmak üzere gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kent girişinde kalabalık bir partili grubu tarafından karşılandı. Bazı partililerin `Sayın genel başkanım hoş geldiniz' demeleri dikkat çekti. CHP il binasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Ergenekon soruşturması kapsamındaki son gözaltıları nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şunları söyledi:



Eleştiren baskı altına alınıyor



"AKP'ye kim eleştiri getiriyorsa, eleştiri getirenler baskı altına alınıyor. Avrasya Televizyonu açık bir şekilde herkes tarafından biliniyor. RTÜK'ün denetiminde, bugüne kadar kapanma cezası almış bir televizyon kanalı da değil. Öte yandan Sayın Mustafa Özbek, en ciddi tutarlı sendikacılardan birisidir. Kendisinin zaman zaman hükümete karşı eleştiriler yaptığını biliyoruz. Bu eleştirilerde sayın Özbek'in çok da haksız olduğu söylenemez. Türkiye'de işsizliğin bu boyutlara ulaştığı bir dönemde, 70 milyon yurttaşın izlendiği bir dönemde bir korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor. Sayın Özbek'e yönelik olarak yapılan bu operasyonun sağlıklı bir operasyon olmadığı kanısındayım."



Adının CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak geçtiği soran gazetecilere Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de onu sizlerden okuyorum. Yazıyorsunuz. Zaman zaman haber veriyorsunuz ben de o haberlerden izliyorum" yanıtını verdi.



Ciddi açıklamalar yapacağım



Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarla ilgili olarak önümüzdeki günlerce çok ciddi açıklamalarda bulunacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek'in de dünyanın en pahalı doğalgaz sayacı sattığı iddasında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Melih Gökçek dünyanın en pahalı doğalgaz sayaçlarını satan bir belediye başkanıdır. Bir anlamda kendi beldesini cezalandıran bir belediye başkanıdır. İnanıyorum 29 Mart'ta Ankara halkı da Sayın Gökçek'i cezalandıracaktır" diye konuştu.

