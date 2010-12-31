-KILIÇDAROĞLU SOMA'YA GİTTİ ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2011'e Soma'daki madencilerle girecek olmasıyla ilgili, ''Çalışma koşulları en zor olan madenciler, iş kazası ile en fazla karşı karşıya kalan madenciler, onlarla beraber olmak bence daha anlamlı olur diye düşündüm'' dedi. Yeni yılı Manisa'nın Soma ilçesindeki madencilerle karşılamak için Ankara'dan İzmir'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yeni yıla ilişkin mesajını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. ''Görevde olan kamu çalışanlara, sınırda görev yapan askerlere, ekmek parası için direksiyon başında çalışan şoförlere'' mutlu yıllar dileyen Kılıçdaroğlu, ''2011'in huzur getirmesini barış getirmesini istiyorum en büyük dileğimiz, en büyük arzumuz bu. Umuyorum 2010'da yaşadığımız pek çok talihsizlik, 2011'de yaşanmamış olur, kalkınan, kendine güvenen, özgüveni güçlenen bir Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldırırız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin yeni yılı Soma'da madencilerle geçireceğini anımsatarak bunun nedenini sorması üzerine ''Çalışma koşulları en zor olan madenciler, iş kazası ile en fazla karşı karşıya kalan madenciler, onlarla beraber olmak, bence daha anlamlı olur diye düşündüm'' yanıtını verdi. -''NEZAKET GÖRÜŞMESİ İDİ...'' CHP lideri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de bunun sadece bir nezaket görüşmesi olduğunu söyledi. Koşaner'in Genelkurmay Başkanlığına atanmasından dolayı kendisini kutlamak için belli bir zamanın geçmesini beklediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sayın Koşaner de uygun oldu, ziyareti yaptım. Dediğim gibi bir nezaket ziyareti idi'' dedi. Kılıçdaroğlu, Koşaner ile görüşmesinde gündeme ilişkin bir değerlendirmede bulunmadıklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir'e hareket etti.