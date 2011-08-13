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Politika

Kılıçdaroğlu Somali'ye gidecek İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2011 16:37

-Kılıçdaroğlu Somali'ye gidecek İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Somali'ye gitmeyi düşündüğünü bildirdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Somali'ye gidip gitmeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, Somali'ye gitmek için geçen hafta Dışişleri Bakanlığı ile bir görüşme yaptıklarını, Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı bilgiler geldiğini söyledi., Kılıçdaroğlu daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali ile görüştüğünü belirterek, ''Dışişleri Bakanlığı, Somali için güvenlikli bir alan olmadığını ancak havaalanında bazı bağışların teslim edilebileceğini söyledi. Ancak biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bayramın birinci günü Somali'ye gitmeyi düşünüyorum'' dedi. Suriye'deki katliamları da değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, her insanın ve her canlının yaşamının değerli olduğunu belirterek, ''Birisinin bir başkasını katletmeye hakkı yoktur. Böyle bir hukuk da yoktur. İnsan hayatı her şeyin üstündedir ve değerlidir'' diye konuştu.

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