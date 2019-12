-KILIÇDAROĞLU SOMA'DAN SELAMLADI SOMA (A.A) - 31.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeğe ve alın terine saygısının bir göstergesi olarak yeni yılı Soma'da maden işçileriyle karşıladığı belirterek, ''Soma'dan 81 ile selam olsun; 2011 yılı emeğin, alın terinin yılı olsun'' dedi. Yeni yıla Soma'daki Darkale Maden Ocağı'nda maden işçileriyle birlikte girmek üzere ilçeye gelen Kılıçdaroğlu, CHP İlçe Lokali önünde halka seslendi. Çok sayıda vatandaşın toplandığı meydanda izdiham yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaoğlu'nun ise kalabalık nedeniyle aracından çıkamadığı gözlendi. Lokal önüne yerleştirilen masanın üzerine zorlukla ulaşabilen Kılıçdaroğlu, masanın üzerine çıkarak yaptığı kısa konuşmada, halkın zor anlar yaşayan basın mensuplarına yardımcı olmasını istedi. Kılıçdaroğlu, emeğin harman olduğu yere geldiklerini ''maden işçilerinin alın terini koklamak üzere Soma'ya geldiklerini'' söyledi. Soma'ya tekrar geleceğini, halkla daha uzun süre vakit geçireceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Soma'dan bütün Türkiye'ye selam gönderelim; Soma'dan Trabzon'a, Rize'ye, Diyarbakır'a, Çorum'a, Çankırı'ya, Muğla'ya, Tekirdağ'a, Zonguldak'a, İstanbul'a, 81 ile selam olsun, 81 ili kucaklıyoruz. Emeğe, alın terine her zaman her yerde saygı duyuyoruz. Siyasette yola çıkarken bir söz verdim 'halk için çalışacağım' dedim, 'halka yalan söylemeyeceğim' dedim, 'halkın sorunların çözmeye talip oluyorum' dedim. Sizlerin bayrağını taşıyacağım, sizler güçlü oldukça Türkiye güçlü olacaktır, sizin desteğinizle. Umudum sizsiniz, gücüm sizsiniz, destek verin, yetki verin Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım.'' Kılıçdaroğlu daha sonra madeni işçisi aileler için 216 Evler Lokali'ne geçti. Burada işçi ailelerinin yeni yılını kutlayan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Soma'nın alın terinin, emeğin, bazen kederin, bazen sevincin bulunduğu bir yer olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Madenciler burada çalışıyor, alın teri döküyorlar. Evlerine helal ekmek götürüyorlar. Ankara'dan geldim, sizin için geldim, sizin emeğinize saygı duyduğum için geldim. Biliyorum biraz izdiham oldu ama bu benim elimde değil. Her yerde her zaman her ortamda yüreğim maden işçileriyle beraber olacak. 2011 yılı emeğin, alın terinin yılı olsun. 2011 yılında hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. 2011 yılında hiç kimse işsiz kalmasın, en kötü günümüz böyle neşe içinde olsun. Beraber kardeşçe, dostça, huzur içinde bir Türkiye yaratalım.'' Kılıçdaroğlu'na burada madenci heykeli hediye edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra Uyar Madencilik tarafından işletilen, 500 işçinin çalıştığı, 650 metre derinliğe sahip kömür madenine geçti. Maden girişinde de izdiham yaşandı. Basın mensuplarıyla partili olduklarını söyleyenler arasında sert tartışmalar oldu. Kılıçdaroğlu'nun baret ve kıyafet girmek için girdiği odaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Yüksel de alınmadı.