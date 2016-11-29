Kılıçdaroğlu: Siyasi belirsizliğin ekonomiye yansımasını göremiyorlar, bari Mehmet Şimşek'i dinlesinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP arasındaki başkanlık sistemine dair görüşmeleri değerlendirirken "Henüz ortada gelin güvey olunacak bir şey yok" yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, Suriye’de Türk askerlerine hava saldırısını kimin yaptığı konusunda da hükümeti 'korkudan konuşamamakla' eleştirdi. AP'nin AB'ye yaptığı "Müzakereler durdurulsun" çağrısına da değinen Kılıçdaroğlu, "AB çökmüyor! Tam aksine büyük bir başarı hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor" ifadesini kullanan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkında da "Siyasi belirsizliğin ekonomiye yansımasını nasıl göremiyorlar, anlamıyorum. Bize inanmıyorlarsa kendi bakanlarını, Şimşek’i dinlesinler. Gayet açık ve net ortaya koyuyorlar. Kendi bürokratlarını dinlesinler, bürokrasi de tedirgin" dedi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi:

"Bari Şimşek'i dinleyin"

"Türkiye’nin gündemi o kadar ağır ki farkına bile varmış değiller. Sosyal kesimlerin durumunun ağırlaşması söz konusu. Milyonlarca işsiz var. Yatırımcı önünü göremiyor. Dünya ile kavgalıyız. Siyasi belirsizliğin ekonomiye yansımasını nasıl göremiyorlar, anlamıyorum. Bize inanmıyorlarsa kendi bakanlarını, Mehmet Şimşek’i dinlesinler. Gayet açık ve net ortaya koyuyorlar. Kendi bürokratlarını dinlesinler, bürokrasi de tedirgin. Bu sorunları çözmek için muhalefetten destek isteyeceklerine başkanlık, referandum derdine düşmüşler. Binali Bey’in kontrolsüz ve Anayasa’ya göre sorumsuz bir yapının Türkiye’yi ele geçirmesine göz yummaması lazım. Başbakan ‘Referandum için OHAL kalkabilir’ diyor. ‘Kalkacak’ diyemiyor. Çünkü ne zaman kaldırılacağını o da bilmiyor. Üzülerek söylüyorum, Binali Bey Başbakanlık yapmıyor. Ahmet Davutoğlu’nun açmazlarını o da yaşıyor.

"Bahçeli'ye yanıt"

"Anayasa konusunda daha ortada gelin güvey olunacak bir şey yok. Bekleyip görmek lazım. Metni bekliyoruz. (Bahçeli’nin eleştirileri) Biz iktidarda olsak, her türlü eleştiriyi olumlu karşılarız. Ancak muhalefetin muhalefeti eleştirmesi olamaz.

"Ulusal güvenlik sorunu"

"(Abdulhamit Gül’ün ‘Kılıçdaroğlu ulusal güvenlik sorunu’ açıklamasına tepki olarak) Oysa biz işsizlik gibi sorunları dile getiriyoruz. Bunu yapmak ulusal güvenlik sorunu olmaz. Bir kişinin Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit olduğunu ben de biliyorum. Lozan’ı, Türkiye’nin sınırlarını tartıştırmak, anayasayı, yargı kararlarını saymamak, bir ulusal güvenlik sorunudur. Muhatabına söyleyemediklerini bize söylemeyi bırakmalılar artık. Bırakmazlarsa, akıllarını, iradelerini bir kişiye teslim etmişler demektir.

"Hükümet CHP'nin miydi?"

"Bize PKK’yla ilgili suçlama yöneltiyorlar. İmralı’ya, Oslo’ya masayı CHP mi kurdu? FETÖ, CHP’nin paraleli miydi? 3 terör örgütünü birden başımıza bela eden hükümet CHP’nin hükümeti miydi? Geçmişte yaptıklarını unutturmak için kendi yayın organlarında CHP’ye saldırıyorlar.

"Şu vurdu diyemiyorlar"

"Suriye’deki hava saldırısı Türkiye’nin ne kadar büyük bir zafiyet içinde olduğunu gösteriyor. Askerlerimiz şehit olmuş, yaralanmış, daha ‘şu vurdu’ diyemiyorlar. Türkiye bölgede kedinin oynadığı fare konumuna düşürülmüş. Konuşamıyorlar, çünkü korkuyorlar.”

"Saygıyla sonsuzluğa"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Başkanı Fidel Castro’nun yaşamını yitirmesi nedeniyle Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Fidel Castro için elçilikte açılan taziye defterine şunları yazdı:

"Fidel Castro, tarih yazan lider. Halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden lider. Mustafa Kemal Atatürk’ü esin kaynağı olarak gören lider. Tarih, onu unutmayacak. Bizler de hep anımsayacak ve unutturmayacağız. Onu, saygıyla sonsuzluğa uğurluyoruz."