-KILIÇDAROĞLU: SİYASETTE DAHA ÇOK KADIN OLMALI AYAŞ (A.A) - 12.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadının hayatın önemli bir parçası olduğunu belirterek, ''Kadınlar hayatımızın bu kadar önemli bir parçasıyken, siyasette neden kadınlar niye kadınlar az, bürokraside niye kadınlar az, belediye başkanı kadın niye az, daha çok kadın olması gerekir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ayaş Belediyesi tarafından Ayaş Spor Salonunda ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' dolayısıyla düzenlen geceye katıldı. Konuşmasında tüm kadınların 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Kadın hayatımızın bir parçası, bir elmanın yarısı erkek, yarısı kadın. Kadınlar hayatımızın bu kadar önemli bir parçasıyken siyasette neden kadınlar az, bürokraside niye kadınlar az, belediye başkanı kadın niye az? Daha çok kadın olması gerekir. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazandılar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren CHP'dir. Şimdi bir yeni bir projeye imza atıyoruz. Her eve ayda 600 TL girsin, aile sigortası olsun ve her ailenin sigortası olsun. Her ailenin geliri olsun. Her aile geleceğe umutla baksın ve Türkiye mutlu bir toplum olsun, hedefimiz bu. Biz bunun için düğmeye bastık. Bir eve 600 TL'nin altında gelir giriyorsa 600 TL'ye tamamlanacak ve başka hiçbir geliri yoksa 600 TL verilecek. Bu parayı da kadının hesabına bankaya yatıracağız ve kadın parayı çekecek bankadan. Herkesin aile sigortası olacak.'' Kılıçdaroğlu, tarlada, traktörün yaktığı mazotun 1,5 TL olacağını dile getirerek, ''Sizler tarlayı ekiyorsunuz, gübreliyorsunuz, dünyanın en pahalı mazotunu size getirip dayatıyorlar ve 'bunu da alın traktörde kullanın' diyorlar. Madem ki biz alın terine önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kurbanlık koyunu bile dışarıdan getirmeyi bize gösterdiler. Artık birilerinin bunlara bir ders vermesi lazım. Ben yola çıktım, gücümüz buna da yeter'' dedi Salonda bulunan muhtarlara de seslenen Kılıçdaroğlu, ''Size söz veriyorum, biz iktidara geldiğimizde sosyal güvenlik primlerinizi devlet yatıracak. Bunu yapmazsam gelin yakama yapışın. Emekliler içinde intibak yasasını çıkartacağız ve emeklilerin aylıklarından kesilen paraları kaldıracağız'' diye konuştu.