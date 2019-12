-KILIÇDAROĞLU: SİYASETİ TEMİZLEYECEĞİM ERZURUM (A.A) - 02.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Söz veriyorum siyaseti temizleyeceğim. Bağımsız ve özgür Türkiye'yi kuracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Erzurum İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, geçmişte doğunun Paris'i olarak bilinen Erzurum'un AK Parti'nin yanlış uygulamaları nedeniyle bugün rant mağduru haline geldiğini savundu. Erzurum'un AK Parti'li milletvekillerinin kentin sorunlarına duyarsız kaldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan sorunlarını Meclise taşıyacak CHP'ye destek vermelerini istedi. Hükümetin et ithalatı kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Erzurum'a ithal et geliyor. Burada toprak mı yok, besicilik mi yok, yem mi yok? Hepsi var, ama Erzurumlular'ın hakkını savunacak politikacısı yok'' diye konuştu. Erzurum'un mütedeyyin insanların, dadaşların yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Bu kardeşiniz boğazından haram lokma geçmemiş bir kardeşinizdir. Rahmetli babam derdi ki 'oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' doğru duruyoruz, her yerde doğru duracağız'' şeklinde konuştu. Kentin şeker fabrikasının özelleştirileceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, buranın da AK Parti tarafından rant kapısı haline getirileceğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, CHP'nin hedefinin temiz siyaset olduğunu belirterek, ''Söz veriyorum siyaseti temizleyeceğim. Bağımsız ve özgür Türkiye'yi kuracağız'' dedi. İnançların siyasetin konusu olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Bir tek kişi ben ibadetimi özgürce yerine getiremiyorum diyorsa gelsin Kemal kardeşinizi bulsun. Onun önüne düşeceğim, ibadetini özgürce yapmasını sağlayacağım'' ifadelerini kullandı.