Kılıçdaroğlu Şırnak'a taziye ziyaretine gitti

Kılıçdaroğlu, Gülyazı köyüne gelerek, taziye için kurulan çadırda Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Ailelerin büyük bir acı yaşadığını, ateşin düştüğü yeri yaktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Biz ne kadar desek ki, 'üzüntülüyüz, acılıyız', anne ve babaların acısını dindiremeyiz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ölenler bizim evlatlarımız'' dedi.Nerede bir acı varsa, nerede bir insan hakkı ihlali varsa onun karşısında olmak isteyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:''İnsan, Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. O varlığa her zaman, her ortamda düşüncesiyle, kimliğiyle saygı göstermek, siyasetçinin de devletin de herkesin de görevidir. Gönlüm sizinle beraberdir. Bu acılar hepimizin ortak acısıdır. Onun için buraya geldim. Onlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımızdır. O çocuklara sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar, hak etmedikleri şekilde hayatlarını kaybettiler. Bunun takipçisi olacağız. 35 yurttaşımızın göz göre göre hayatını kaybetmesi kolay affedilecek bir olay değildir. Bu olayın TBMM'de ve başka alanlarda da takipçisi olacağız, ta ki olay aydınlatılıncaya kadar.Önce acılı ailelere, Şırnaklılara ve tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Acınızı paylaşıyorum. Burada olmaktan ötürü mutluluğumu da ifade etmek istiyorum. Acılar, bazen toplumların kaynaşmasına yol açar. O acılar, toplumun her kesiminde duyulan acılardır. Nasıl sevinçlerimizde berabersek, acılarımızda da beraber olacağız. Acılarımızı, bölüşeceğiz, paylaşacağız ki daha az hissedelim. Bir ozanımızın dediği gibi, 'acıyı bal eyledik'. Acıyı yeri geldiğinde bal eyleyeceğiz, ama mutlaka bunların sorumlularının bulunup ortaya çıkarılmalarını sağlayacağız.''Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından, önce taziye çadırındaki erkeklere ellerini sıkarak başsağlığı diledi, ardından taziye çadırından çıkıp, kadınların bulunduğu bölüme giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu ve bazı milletvekilleriyle köyden ayrıldı.Bu arada, BDP Grup Başkanvekili ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin taziye için Gülyazı köyüne gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kaplan, kısa bir konuşmanın ardından Şırnak'a gelişinde trafik kazası geçiren Gürsel Tekin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Öte yandan, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş Gülyazı köyüne gelerek taziye ziyaretinde bulunuyor.