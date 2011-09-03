-Kılıçdaroğlu sınır birliklerini ziyaret edecek ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın sınır birliklerinden birini ziyaret edeceği bildirildi. CHP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilin son günü sınırdaki birliklerinden birini ziyaret edeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun sınır birliğinde subay, astsubay, erbaş ve erleriyle bayramlaşacağı ifade edilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun öğle yemeğini mehmetçiklerle beraber yiyeceği kaydedildi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP genel başkan yardımcılarından Ayten Kayalıoğlu ve Yakup Akkaya ile CHP Genel Merkez görevlilerinden Barış Bozkurt'un eşlik edeceği bildirildi.