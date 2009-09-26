CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir´in Sındırgı İlçesi´nde bu yıl 11´nci kez düzenlenen Yağcıbedir Halı Festivaline katılırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan´a sert eleştiriler yöneltti, yeni bir dosyası olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin´le Sındırgı´ya gelen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Özgür Ertuğrul´la halı standlarını gezip, esnafla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Meydan Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla söyleşirken birbirinden önemli açıklamalar yaptı.



Esnaf ziyaretleri sırasında AKP Sındırgı İlçe Başkanı Danyal Eroğlu´nun eczanesine bilmeden girdiğini, başkanın kendisine neden seçim sırasında dosya çıkarıp, daha sonra çıkarmadığını sorduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Sındırgı´da yeni bir dosya açtı. Kılıçdaroğlu, ``Hazine müsteşarlığının önünde bir dosya var. Bu dosyayı hazine müsteşarı niye imzalamıyor. Medya duysun, sorsunlar. Bu raporu bekliyorum ben. O raporda hangi bakanın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. O raporda 1.3 milyar liralık yani eski rakamla 1.3 katrilyon liralık bir hortum var arkadaşlar. O arkadaş sormasaydı, Sındırgı´da bunu söylemeyecektim. Başbakan cevabını versin, Ali Babacan cevabını versin. Yoksulun sırtından doyan doyana. Bunlar yoksulun sırtından doydular. Bu dosya onunla ilgili. Bu dosya çıktığı zaman o yoksulluğun nasıl sömürüldüğünü, kömür dağıtarak nasıl birilerine katrilyonların aktarıldığını hep beraber göreceğiz. Yürekleri yetiyorsa imzalasınlar. Bekliyorum'' dedi.