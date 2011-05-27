-KILIÇDAROĞLU SİMİTÇİYE KAZANCINI SORDU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Halkın iktidarında, Recepler değil, halk köşeyi dönecek, halk zenginleşecek, halk huzur içinde yaşayacak'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Kağıthane'de düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'ın Türkiye için bir milat olduğunu, bu tarihte halkın iktidarının kurulacağını söyledi. Halkın ikinci ulusal kurtuluş savaşını yapacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidarlarında, demokrasinin ve özgürlüğün önünü açacaklarını, kimsenin telefonlarının dinlenmeyeceğini belirtti. Yoksulluğu yok edeceklerini, aile sigortasını getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu yoksulluk denen kavramı 21. yüzyıl Türkiye'sinin gündeminden çıkaracaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, derdi olan vatandaşa derman olacaklarını, Türkiye'de huzur ve barışı sağlayacaklarını vurguladı. Haramilerin iktidarını yıkacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Size sözüm var, ahtım var. Destek verin, güç verin, haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağım. Tek güvencem sizsiniz, Tek güvencem halk'' dedi. CHP'nin projelerini anlatan Kılıçdaroğlu, bütün kesimlerin sorunları için proje hazırladıklarını aktardı. Mitingde simit satan bir vatandaşa ''Nasılsın simitçi kardeşim iyi misin? Ayda kaç para kazanıyorsun?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Recep kadar kazanamıyor musun? Recep köşeyi döndü biliyorsun. Halkın iktidarında, Recepler değil, halk köşeyi dönecek, halk zenginleşecek, halk huzur içinde yaşayacak'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 bakanlar kurulu kuracak kadar güçlü bir ekibinin bulunduğunu, her birinin kendi alanında uzman kişiler olduğunu kaydederek, ''Onlar ceplerini değil, halkı düşünecekler. Sizin için mücadele edecekler'' diye konuştu. CHP lideri, konuşması sırasında, ''Bir şey söyleyeceğim ama Recep Bey yine kızacak. Allah'ına kurban diyeceğim size'' ifadesini kullandı.