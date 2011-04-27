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Politika

KILIÇDAROĞLU SİMİDİNİ PAYLAŞTI EDİRNE (A.A)

27 Nisan 2011 19:23

-KILIÇDAROĞLU SİMİDİNİ PAYLAŞTI EDİRNE (A.A) - 27.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de esnafı dolaştı. Vatandaşlarla yediği simidi paylaştı. Kılıçdaroğlu, partisinin Selimiye Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmasının ardından, parti otobüsünün üstünde vatandaşları selamlayarak, Saraçlar Caddesi'ne geldi. Kalabalık eşliğinde caddede yürümekte güçlük çeken Kılıçdaroğlu, bazı esnafı dolaşarak, onlarla sohbet etti. Bir lokantacının ikram ettiği lahmacunu, yolda yürüyerek yedi. ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' sloganları eşliğinde bir kafeye oturan Kılıçdaroğlu, burada çay içerek simit yedi. Simidinin bir kısmını da vatandaşlarla paylaştı. Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Kılıçdaroğlu, parti otobüsüyle İstanbul'a hareket etti.

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