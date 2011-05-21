-KILIÇDAROĞLU SİMAV'DA SİMAV (A.A) - 20.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yaşanan depremi Güre'de hissettiğini belirterek, ''Kızılay'ın olaya müdahil olması, çadır kurması güzel ama yetersiz olduğu söyleniyor. Ankara'ya gidince Kızılay yetkilileriyle görüşeceğim'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya'nın Simav ilçesine gelerek çadır kentte kalan yurttaşları ziyaret etti. Yurttaşların alkışlarıyla çadır kenti gezen Kılıçdaroğlu, depremi Güre'de hissettiğini söyledi. Merkez üssü Simav olan depremde 2 can kaybı yaşandığı için üzüntülü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Yaralılara geçmiş olsun diyorum. Ölen yurttaşlarımızın da ailelerine başsağlığı diliyorum. Hastaneyi ziyaret ettim. Yetkilerle görüştüm, onlar hastaneye gelenlerin psikolojik etki nedeniyle geldiğini belirtiyorlar. Herhangi bir kırık nedeniyle gelmiyor. Kızılay'ın olaya müdahil olması, çadır kurması güzel ama yetersiz olduğu söyleniyor. Ankara'ya gidince Kızılay yetkilileriyle görüşeceğim. Onun dışında ciddi hasar olduğu ifade ediliyor. Daha önceki depremde hasar gören okulların onarılmadığı söyleniyor. Hasar tespit çalışmaları biran önce yapılmalıdır.'' Kılıçdaroğlu, Kütahya'daki siyanür havuzunun depremden etkilenip etkilenmediği yönündeki bir soruyu, ''Kütahya'daki siyanür havuzuyla ilgili olarak arkadaşlarımdan bilgi aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkadaşlarımın hazırladığı rapor var. Raporu bana verdiler. Depremde nasıl bir etki çıktı. Onunla ilgili sağlıklı bir bilgi yok'' şeklinde yanıtladı. Çadır kentteki vatandaşlar da sorunları ve yaşadıkları depremi Kılıçdaroğlu'na anlattı. Kılıçdaroğlu, çadır kentteki çadır revire de girip yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çadır kenti dolaşırken 8 yaşındaki Buse Tuna adlı kız çocuğunu sevdi. Buse Tuna'nın ''sizi çok seviyoruz'' sözü üzerine Kılıçdaroğlu, küçük kızın elini öptü. Kılıçdaroğlu, çadır kentte dolaşırken depremzedeler sık sık alkışladı. Kılıçdaroğlu, çadır kentten ayrılırken bir grup ''Cevval Başbakan'' şeklinde tezahürat yaptı.