-KILIÇDAROĞLU: ŞİDDETE BAŞVURULMASINI KINIYORUM ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyı kınadı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'in oğlu, Ahmet Tatlıses ve tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu'nu telefonla arayarak, üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Çuhadaroğlu'ndan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Kime yönelik olursa olsun şiddete başvurulmasını kınadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kimden gelirse gelsin cana kast amaçlı her tür saldırganlığı insanlık suçu olarak kabul ettiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, sahne ve sinema dünyasının olduğu kadar iş ve medya dünyasının da sayılı isimlerinden biri olarak nitelendirdiği İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an evvel yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. -GÜNAY: İNŞALLAH KISA SÜRE İÇİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞUR Antalya'nın Demre ilçesinde dinlenen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise, Likya Uygarlığı'nın liman kenti Andriake kentini ziyaret etti. Demre Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu ve diğer yetkililerle antik kenti gezen Bakan Günay, Myra Antik Kenti ve Noel Baba Müzesi'ni de ziyaret ederek yeni açılan giriş gişelerinde incelemelerde bulundu. Andriake Liman Kenti'nde gazetecilere sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyı değerlendiren Bakan Günay, şöyle konuştu: ''İbrahim Tatlıses tanıdığım ve sevdiğim bir sanatçı arkadaşımızdır. Hem ulusal alanda, hem de uluslararası alanda büyük tanınmışlığı var. Uğradığı saldırıdan dolayı çok üzgünüm. Bir an önce sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyorum. Yakınlarını arayarak, geçmiş olsun dileklerimi de ilettim. Sağlığını yakından takip ediyorum. İnşallah kısa süre içinde sağlığına, sahnelere ve sevenlerine kavuşur. Kötü bir saldırı, geçmiş olsun diyorum.'' Bakan Günay, AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın CHP ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine de, ''Sürçi lisan olduğunu düşünüyorum. Bu tür tartışmalara girmek istemem'' dedi. -DEMİRTAŞ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Demirtaş, konaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: ''Halkın gönlünde yer edinmiş değerli sanatçımız Sayın İbrahim Tatlıses'e yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kendisine acil şifalar diliyoruz ve bir an önce sağlığına kavuşarak aramızda olmasını umut ediyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren failler bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalı, olay aydınlatılmalıdır. Bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.'' -TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AKMAN TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman da yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'nın yetiştirdiği önemli sanatçılardan, hemşehrisi İbrahim Tatlıses'in haince bir saldırı sonucunda ağır yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Saldırıyı nefretle kınadığını belirten Akman, açıklamasında ''Bir ülkede, sanatçının yetişmesi kolay değildir. Hele İbrahim Tatlıses gibi dişini tırnağına takarak bu noktalara gelmiş olan bir sanatçının yetişmesi hiç kolay değildir. Sadece ilimizi değil, ülkemizi de başarıyla temsil eden sanat elçimiz Tatlıses'in bir an önce sağlığına kavuşmasını Cenabı Allah'tan diliyorum'' görüşlerine yer verdi.