-KILIÇDAROĞLU: ''SEVSİNLER SENİN İSTİKRARINI'' SİVAS (A.A) - 11.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Açlığı getiriyorsun, yoksulluğu getiriyorsun, anne kucağında açlıktan ölen bir Türkiye yaratıyorsun, sonra diyorsun ki 'istikrar sürsün.' Sevsinler senin istikrarını. Ben köşeyi döneyim, millet yoksuluk içinde kalsın. Onun istikrarı bu. CHP'nin iktidarında da halk köşeyi dönecek, hortumcular yoksullaşacak, bunu unutmayın'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Sivas'ta daha önce yapacağı mitinge helikopter arızası nedeniyle katılamadığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, ''Şimdi geldim. Yağmur var, miting için uygun koşullar olmadığını biliyorum. Ama rüzgar da olsa, yağmur da olsa, fırtına da olsa halkın iktidarını kurmaya kararlıyız'' diye konuştu. 4 Eylül 1919'da cumhuriyeti, cumhuriyetin kenti Sivas'ta kurduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Toplandık burada. Sivas Kongresi'ni topladık. O kongre aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin ilk kongresidir. Yani Sivas tarihinde Cumhuriyet Halk Partisine ilk kez ev sahipliği yapan bir partidir. Sivas'tan oy istiyorum. Sivas ayağa kalksın. Sivas kendisini sömüren, aldatan AKP'den hesap sorsun istiyorum'' dedi. Meydandaki bir pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''Trilyonların kaybolduğunu ben biliyorum. Birisinin götürdüğünü de biliyorum. Ama hesabını soracağız. Yetkiyi 12 Haziran'da verin, 13 Haziran'da sizin başbakanınız olacak, halkın başbakanı olacak, rantın değil, halkın başbakanı olan Kılıçdaroğlu hesabını soracaktır'' diye konuştu. -''HALK KÖŞEYİ DÖNECEK''- 1923'de cumhuriyeti kuranların ''Köylü milletin efendisidir'' dediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Onların yüreğinde alın terine değer vermek vardı. Onlar güzel bir Türkiye'yi, mutlu bir Türkiye'yi yaratmak istiyorlardı. Onlar istiyorlardı ki üreten kazansın, çalışan kazansın, herkes üretsin, herkes yarattığı katma değeri hakça bölüşsün. Peki 2011'in Türkiye'sinde Recep Bey ne dedi köylü için? 'Al ananı da git' dedi. Bunu söyleyen insanın yüreğinde insan sevgisi var mı? Ana sevgisi var mı? Anaya saygı var mı? O zaman yapacağımız bir şey var. Bütün annelerden istiyorum. Nüfusun yarısı, sandığa gideceksiniz, size hakaret eden Recep Tayyip Erdoğan'a ders vereceksiniz. Söz mü? Siz söz verdiniz Recep Bey Ankara'dan duydu, kesinlikle ezberi bozulmuştur. Ezberi bozulsun mu? Ezberini bozdum zaten, kimyasını bozdum, şifresini çözdüm. Artık iflah olamaz, çünkü ağzı da bozuldu.'' En çok mağdur olan kesimin esnaf olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, ''Çiftçiye para vermezsen, çiftçiyi borç batağına batırırsan Allah aşkına esnaftan kim alışveriş yapacak. Açlığı getiriyorsun, yoksulluğu getiriyorsun, anne kucağında açlıktan ölen bir Türkiye yaratıyorsun, sonra diyorsun ki 'istikrar sürsün.' Sevsinler senin istikrarını. Ben köşeyi döneyim, millet yoksuluk içinde kalsın. Onun istikrarı bu. CHP'nin iktidarında da halk köşeyi dönecek, hortumcular yoksullaşacak, bunu unutmayın'' diye konuştu. Sivas'ta da çok sayıda taşeron işçi olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, ''Taşeronluğu tarihe gömeceğim. Hiçbir işçi taşeronun kölesi olmayacak. Herkes sendikalı, toplu sözleşme hakkına kavuşmuş olacak'' dedi.