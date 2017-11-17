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Politika

Kılıçdaroğlu: Sevgili Erdoğan ben adam yemem, gel televizyona çıkalım; hesaplaşalım!

"Gelmeyeceksin biliyorum"

17 Kasım 2017 17:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a televizyona çıkma teklifini yineledi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan ben adam yemem, gel televizyona çıkalım hesaplaşalım" dedi.  

Çorlu'da Temel Atma Töreni'nde konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nı televizyona davet ederek şu ifadeleri kullandı:

Ben adam yemem, ben adamlarla kavga etmem. Cesaretim var, senin de cesaretin varsa sağda solda oturup konuşmaya gerek yok. Senin televizyonların, emrinde gazetecilerin var. Gazetecilerini al, televizyon kanalların var. Gel, adam gibi karşıma gel. Hesaplaşalım. Gelmeyeceksin biliyorum.

 

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