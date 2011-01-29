Kılıçdaroğlu: Ses kaydını göndereceğim

T24 - AKP ile Hizbullah arasında işbirliği olduğunu iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elinde ses kaydığı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kaydı Başbakan’a göndereceğini de ifade etti.



Çeşitli temas ve incelemeleri kapsamında Ordu ve ilçelerine gitmek için Samsun Çarşamba Havaalanına özel uçakla gelen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, ''AK Parti temsilcilerinin ziyaret ettiği Mustazaf-Der'in Hizbullah'la bağlantısına ilişkin yargı kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''O yargı kararını sayın Başbakan'ın okumasını isterim. Sonra da milletvekillerini çağırıp, Hizbullah'la nasıl ve hangi gerekçeyle iş birliği yaptıklarını sormasını isterim. Bu kadar açık'' dedi.

Kılıçdaroğlu, ''Ses kayıtlarını ne yapacaksınız?'' sorusu üzerine de, ''Sayın Başbakan'a göndereceğim'' diye konuştu.



‘Yer’ polemiği

Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Engin Altay, havaalanında bekleyen partililere, ''Genel başkan karşılıyoruz. Bir düzen, nizam içine girmemiz gerekiyor. Genel başkan karşılaması böyle olmaz'' deyince Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe Belediye Başkanı Alaattin Gök ile arasında bir diyalog yaşandı.

Altay, Gök'e ''Senin zaten yerin yok burada'' demesi üzerine Gök de, ''yerimiz yoksa çıkarız'' diyerek birlikte geldiği çocuğuyla havaalanından ayrıldı.



Başbakan'ı kızdırmıştı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı AK Parti'nin seçimlerde Hizbullah ile işbirliği iddiasına sert sözlerle yanıt vermişti.

Erdoğan "AK Parti’yi herhangi bir terör örgütü ile ilişkilendirme gayreti densizliktir, namertliktir” demişti.