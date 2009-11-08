Kılıçdaroğlu sert konuştu: Örtülü faşizm

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yargı bağımsızlığının olmadığı bir yerde demokrasinin olmayacağını belirterek, "Türkiye'de şu anda örtülü bir faşizm var" dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP Denizli il örgütünün davetlisi olarak geldiği Denizli'de, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yolsuzluk ve Yoksulluk Kıskacında Türkiye" konulu konferans verdi.



Türkiye'de yargı bağımsızlığının mutlaka sağlanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, yargının bağımsız olmadığı bir durumda, savcıların harekete geçemediğini, hakimlerin karar veremediğini bildirdi.



Son dönemde yaşanan olaylarla bunun görüldüğünü savunan Kılıçdaroğlu, "Deniz Feneri'ni biliyorsunuz. Bekliyoruz sonuçlanacak diye, neredeyse davetiye ile aramaya gidiliyor. Bu anlayış demokrasilerde olmaz. Biz göreve geldiğimizde, yargı bağımsızlığını üç temel eksende sağlayacağız. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda Adalet Bakanı ve müsteşar olmayacak. Yetmez, kurulun ayrı bütçesi olacak. Para için Adalet Bakanına dilenmeyecek. Yetmez, Adalet Bakanının Teftiş Kurulu, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na bağlanacak. O zaman Türkiye'de yargı bağımsızlığı olur. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir yerde demokrasi tatildedir, demokrasi yoktur. Biz sanıyoruz ki Türkiye'de demokrasi var, oy kullanıyoruz. Oysa Türkiye'de şu anda örtülü faşizm var" dedi.



Türkiye'de kimsenin hükümeti eleştiremediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Televizyon patronuysanız Ergenekon'dan içeri. Gazete sahibiyseniz, dünyanın en ağır cezası. Hadi buyur yaz bakim diyor, hani bu ülkede demokrasi vardı? Düşünün şimdi, gazeteciler bir haber almışlar yazmışlar, Başbakan'ın tepkisi; 'O 6 bakanı kapının önüne koyarım'. Hani demokrasi vardı. 6 bakanı kapının önüne koyacak bir demokrasi anlayışı var. Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Sayın Başbakan bir ara şehitlere 'kelle' dediği için bir şehit ailesi tazminat davası açtı, sembolik bir dava. Kartal Adliyesi'nde dava görüşüldü, hakim, Başbakanı tazminata mahkum etti. Vay, sen misin Başbakanı tazminata mahkum eden. Oraya bir müfettiş ordusu. Hakim nefes alamayacak" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldiğinde, parti programına koyduğu madde gereğince, "Bizi AB'ye tam üye olarak alıyor musun? Tarih veriyor musun? Vermezsen kusura bakma, ben de Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alıyorum. Türkiye kimsenin sömürgesi olamaz" diyeceklerini dile getirdi.

